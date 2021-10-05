維州汽車監理廳 5日起恢復即到即辦

維州DMV去年因疫情短暫關閉後僅允許預約服務，今起將恢復免預約服務。(記者羅曉媛／攝影)

闊別一年半之後，維州 汽車監理廳(DMV )將恢復即到即辦的服務，DMV在全州的75個服務中心將從5日(今)起，每周三天，民眾不再需要事先預約，才能到服務中心辦理各種業務，至於疫情 期間推出的預約服務也將繼續保留，屆時公眾可自行選擇預約後前往，或免預約直接到場。

維州各地的DMV服務中心去年因疫情關閉，去年5月雖重開，但「僅限預約」的方式恢復部分服務；隨著接種率提高，維州州議會早前通過預算修正案，要求DMV恢復現場服務，應此要求，DMV將從5日起恢復免預約服務，同時保留預約選項；但免預約服務只在每周二、四、六提供，每周一、三、五則開放給預約服務。

DMV廳長霍科姆(Richard D. Holcomb)表示，目前DMV有超過50項服務可在網上或通過郵寄完成，民眾可多多利用，免去跑一趟DMV的必要，「但現場的面對面服務還是需要的，公眾現在可以自由選擇是提前預約還是直接前往。」

DMV發布最新民調指出，預約措施頗受大眾歡迎，有77%的受訪者希望繼續保留預約功能；該民調並指，疫情期間消費者改變了在DMV辦理業務的方式，多利用網上或郵寄，目前每周在DMV的業務交易量比疫情前增加了10%。

DMV提醒，早前已預約的消費者若改變計畫，打算直接前往，應先取消之前的預約；若是不預約直接前往，則是先到先得，等待時間無法確定。