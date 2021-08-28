「硬漢與嬰兒」好暖心 馬州陸戰隊安撫嬰兒照片廣傳

傑菲在阿富汗援助公民撤離期間安撫一名嬰兒。（美國陸戰隊提供）

近日美國 與盟邦加緊從喀布爾將公民撤離被神學士(Taliban，另譯塔利班)掌控的阿富汗 ，動亂之中，一張美國陸戰隊(Marine)軍人於卡賽國際機場(Hamid Karzai International Airport)抱著一名嬰兒的照片在網路廣傳，不少網友稱此「硬漢與嬰兒的對比」畫面格外暖心，紛紛留言讚許並送上祝福，媒體調查得知，該軍人來自馬州 大學公園市(College Park)。

來自馬州的陸戰隊中士傑菲(Matt Jaffe)在援助公民撤離阿富汗時發現一名嬰兒，傑菲在與該嬰兒對視的那一刻就和他產生了感情，於是決定只要到執勤休息間隙就要去抱抱他，他安撫嬰兒的那一幕正好被陸戰隊同袍記錄下來，後來該照片在臉書等社群媒體上廣傳。

傑菲因此受到眾多網友的稱讚，有不少人表示這「硬漢和嬰兒」的照片非常暖心，讓人看從戰亂中看到希望，紛紛留言祝福並為他和該嬰兒祈禱；傑菲表示，自己是一名美國軍人，「只是做了我該做的事」，他說阿富汗當地的情勢非常嚴峻也令人悲傷，需要更多人性和善良，「我希望幫助、保護更多人，做更多我認為正確的事。」

目前該嬰兒已被送到當地醫院，醫護人員也協助找到了他的父親。