保護小商家 馬州蒙郡長否決銀泉市建商改區

里德表示，銀泉市富有歷史文化，美食、音樂、引述吸引多元年輕群體，應建立商改區傳揚並保存這些文化。（記者張筠／攝影）

馬州蒙郡(Montgomery)郡議會近期推動銀泉市(Silver Spring)下城建立商改區 (BID)，主張對銀泉市中心的房東 徵稅，用以協助商家發展，但相關法案遭蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)否決，他批評這無法照顧所有小商家的利益，甚至可能導致少數族裔商家遭到排擠，部分業者也指郡議會的決定過於草率。

蒙郡郡議會主席哈克(Tom Hucker)表示，銀泉市的就業 機會連續20年減少，經濟發展越來越落後於有商改區的維州阿靈頓郡(Arlington)、亞歷山卓市(Alexandria)等地，為促進商家發展，創造就業機會，吸引更多人遷入，銀泉市也應成立商改區；他說，很多商家已致信郡議會要求成立商改區，以打造更好的商業環境。

郡議會在7月末通過相關提案，提議私有化(privatize)當前的市中心區域，讓不同規模的商家業主參與商改區建設，成員包括兩名企業財產在2000萬元以內的業主，一名企業員工超過50人的業主，以及三名員工在50人以內的業主；該提案也計畫對市中心的房東們徵稅，用此收入來給商家提供市場營銷等服務，推進商家的疫後復甦。

但該提案遭艾瑞奇等多名官員反對，艾瑞奇說，商改區無法照顧到部分小商家和少數族裔業主的利益，郡議員加萬多(Will Jawando)也批評商改區可能被大規模企業主導，導致小商家被排擠、忽視。

艾瑞奇主張時機成熟再建立商改區，「現在銀泉市中心以白人和富人商家為主導，這在我看來並不合理。」反對此提案的小商家也質疑郡議會推進該提案過於草率，批評郡議員沒有充分考慮商改區的運營、籌資等問題。

對此哈克表示，郡議會已在解決小商家們的顧慮，並做市場調查、修改計畫，未來會繼續與艾瑞奇和小商家們溝通，協商出新的商改區計畫。

銀泉市市長里德(Dan Reed)表示，銀泉市中心歷史文化豐富，包括各地美食、現場音樂、電影劇院等，吸引多元年輕群體，為傳揚並保存這些文化，應該建立商改區，鞏固社區鄰里關係，促進地方經濟發展。