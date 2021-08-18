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民調：大華府15%居民 疫情期間搬家

記者羅曉媛／華盛頓報導
大華府地區居民有15%在過去一年的疫情期間搬家。(記者羅曉媛／攝影)
大華府地區居民有15%在過去一年的疫情期間搬家。(記者羅曉媛／攝影)

疫情期間「居家避疫」成主流，但也有許多人長期遠程工作而搬家，根據華盛頓郵報與喬治梅森大學政策學院(Washington Post-Schar School)的最新民調，過去一年，大華府地區每七人就有一人暫時或永久搬家，其中多數人是因疫情相關因素搬家。

華盛頓郵報與喬治梅森大學政策學院在7月對大華府地區的1000多居民調研，發現15%的受訪者在過去一年間暫時或永久搬家，另外85%未搬；而在搬家的受訪者中，37%表示是疫情相關因素所致，23%稱從疫情一開始，就在慎重考慮搬到新社區，而這個群體中，華府居民占29%，馬州居民占25%，維州居民占21%。

該民調指出，年輕成年人在疫情期間最有可能考慮搬家，18歲至39歲的受訪者有29%表示曾考慮搬家，40歲至64歲受訪者則有23%有此想法，而65歲以上的年長受訪者，只有12%考慮過在疫情期間搬到新社區。

此外，大華府30歲以下的受訪居民，有27%表示在過去一年至少短暫搬家，其他年齡段的受訪者占比均不到20%；遠程辦公的受訪者也比非遠程辦公者更可能搬家，26%的遠程辦公受訪者表示考慮搬家，同樣想法的非遠程工作受訪者則為18%。

該民調的結果與人口普查局近期發布的數據一致，顯示全美大批人口在疫情期間從大都會城市搬家到小城市或近郊等地；研究人員指，該趨勢有多種原因造成，其中包括疫情推動人們重新評估自己的生活方式，例如疫情一開始，許多人為了避疫到度假屋或海邊沙灘居住，還有人因為擔心感染離開了確診較多的地區，另也有學生因學校關門搬回家。

丕優研究中心(Pew Research Center)的數據顯示，許多人搬家是因為想和家人住得更近，或避免感染風險，儘管其中有人是因遠程工作才有機會搬到其他地區，但也有人是因為在疫情期間失去工作，出現財務困難才搬家。

疫情 民調 華府

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