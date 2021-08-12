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安德魯王子涉嫌性侵 英國警方將審查指控

仇亞裔犯罪？華男及父母散步回家 遭人攻擊

記者羅曉媛／華盛頓報導
華盛頓國家大教堂(Washington National Cathedral)。Getty Images
華盛頓國家大教堂(Washington National Cathedral)。Getty Images

亞裔仇恨暴行又添一樁，華府華人賴祥恩(Sean Lai，音譯)與父母，上周六晚間在華盛頓國家大教堂(Washington National Cathedral)附近被人攻擊，對方大喊「同性戀(faggots)」、「你們不是美國人」，並對賴家三口拳腳相向，喊著「滾出我的國家」；三人受傷後就醫，已無生命危險，作案男子被控多項攻擊罪。

賴祥恩12日向本報記者表示，此案已進入司法程序，現不便評論，此事對他及家人的生活造成很大困擾，希望留有隱私和空間療傷，也不希望媒體使用其姓名或照片。

華府警方表示，上周六7日晚10時30分左右，賴祥恩及父母在西北Fulton St的3700路口附近遭受攻擊，38歲的施暴男子特雷巴特(Patrick Joseph Miller Trebat)先是不斷咒罵賴祥恩一家並尾隨，喊著「你們不是美國人」、「你們不屬於這裡」，之後還攻擊賴的父母，期間賴祥恩的手機也被弄壞。

警方趕到現場將特雷巴特逮捕，攻擊造成賴父手腕受傷、賴祥恩一手指骨折，賴母手臂受傷，三人在地方醫院就醫，已無生命危險。

特雷巴特現面臨一項攻擊重罪、兩項基於偏見的攻擊罪，以及一項破壞財物罪；警方報告把此次攻擊列為疑似仇恨犯罪，華府聯邦檢察官辦公室也在起訴罪名時，列出特雷巴特是因受害人來源國(national origin)施暴。

專注LGBTQ群體的Washington Blade引述賴祥恩的友人報導，30歲的賴祥恩去年以物理學博士畢業於喬治城大學，現從事數據科學工作，自2013年起在華府居住。

儘管警方報告並未公布賴祥恩的性取向，但該友人表示，賴祥恩希望被認為(identified as)是「已出櫃」的身分，並將在案件調查更明朗後發布聲明。

法庭文件顯示，賴家三口是在居住的社區附近被攻擊，而攻擊者特雷巴特也住在附近公寓，距離案發地點不到一哩；他被捕的兩天後被釋放，但需遵守法庭的高強度監督釋放項目(High Intensity Supervision)規定，華府高等法院法官派柏(Judith Pipe)還對其發出審前不得靠近受害人的命令，特雷巴特下次出庭是8月30日和11月15日。

根據警方的報告和聯邦檢察官辦公室整理的兩頁紙逮捕證詞，賴祥恩與父母當時正散步回家，但遇到特雷巴特尾隨，三人為擺脫對方，曾嘗試到馬路對面，但特雷巴特朝他們喊：「同性戀」、「你們不是美國人」，後攻擊了64歲的賴父和61歲的賴母。

證詞指，賴父賴母不會說英文，警方抵達後也叫來說中文的警官協助翻譯和調查。

賴母向警方表示，特雷巴特先後將賴父和她推倒在地，而且是從身後給賴父後腦勺一記重拳，賴祥恩為保護父母，推開特雷巴特，兩人發生身體衝突；賴父為保護兒子介入，又被特雷巴特推倒在地。

去年新冠疫情在美爆發以來，全美針對亞裔的暴力攻擊貧頻發，大華府地區過去一年也至少發生140起反亞裔仇恨事件；拜登總統上台後曾簽署行政令以打擊歧視亞裔的仇恨犯罪及暴行，並簽字生效國會通過的「新冠仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crime Act)。

華府 亞裔 美國

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