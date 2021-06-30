熱浪持續 大華府酷熱指數破105℉

大華府地區本周連續三天熱浪，周四晚間可能降雨。(記者羅曉媛╱攝影)

大華府 本周連續三天熱浪，29日氣溫突破華氏100度，酷熱指數 也在下午達到105度；30日將是本周最熱的一天，酷熱指數預計也在100度至105度，等到周四下午或晚間，才可能迎來本周最大一場雨和降溫。

氣象專家洛琳‧里基茲(Lauryn Ricketts)表示，29日藍天白雲、晴空萬里，酷熱指數已達華氏100度至105度，30日時而多雲，但熱度不減，酷熱指數到下午將突破105度；這兩日的基本溫度也在華氏95度以上徘徊，降雨概率僅三成，大華府地區要到本周四(7月1日)、周五(7月2日)才會降溫。

氣象專家貝爾(Chuck Bell)說，因「熱帶風暴 丹尼」(Tropical Storm Danny)在喬治亞州薩凡納(Savannah)登陸，促成冷鋒過境大華府，有望帶來強降雨，為本地降溫。

預計周四下午或晚間迎來本周最大的一場降雨，並可能持續到周五和周六；里基茲說，根據冷鋒在大華府推進的速度，若持續徘徊，國慶日(周日)當天也可能下雨。

不過周日下雨的機率目前僅三成，貝爾說，就算國慶日下雨，大概率也是在煙火秀之前。

氣象專家也提醒大華府居民外出留意避暑、保持充足水分；華府在全市範圍也開放了避暑中心，方便居民消暑，查詢地址：bit.ly/3qxXgMa。