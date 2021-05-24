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人間慾望是痛苦(下)摘錄盧台長講述於觀音堂

本報華府訊
大華府觀音堂
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我們要學會放下，要學會放棄和回歸。想一想，我們小時候是多麼可愛，不管有什麼好吃的，都是讓叔叔阿姨先吃，讓哥哥姐姐先吃，這個我不要，讓姐姐拿、讓哥哥拿。而現在越長越大了，我們變得什麼都要，我們變得什麼都要跟別人搶、跟別人奪、跟別人爭，哪怕一句話，也要跟別人爭個對錯，這就是我們的人生，我們已經忘記了自己的本性和本來面目，所以我們需要回歸本性，放棄人生的慾望。其實，放棄慾望就是放棄自己一生的煩躁和貪心，回歸自然的本性，回歸內心的安寧。

那麼，怎麼樣來回歸本性呢？首先要治癒貪瞋癡，要多做善事。人如果不做善事，時間長了就會做壞事，所以人生必須學會多做善事。此外，在人與人之間要教導一種佛性互動，佛性的互動就是在有理智和為別人著想的基礎上，在有大愛和慈悲心的基礎上，跟別人產生互動，這樣你就會見證佛性。人生要學會見證佛性，就要管好自己的身口意。如果你想成佛，要看看你是否管得住自己的嘴巴？你的意念是否乾淨？如果你意念不乾淨，嘴巴也不好，你就成不了佛，做不了菩薩。一個人的行為代表其人格的高貴或低賤，所以你講出來的話、做出來的動作，會讓別人看得起你，或者看不起你。

佛法就是讓自己學會慢慢地定下來，我們每個人都要學會定，把自己的心定下來。要懂得，弘法的人就會得到妙法。今天你去幫助別人，你就會在心中擁有菩薩的妙法，因為能夠幫助別人的人，他心中一定有妙法，他懂得如何用善巧的方法去救度眾生，幫助別人。尤其是在別人痛苦困難的時候，我們更要學會幫助別人。學佛度眾，要學會自己認識善惡、認識自己，要知道你今天的心到底是善的還是惡的。如果你今天是善心，你可以去做很多善事，你就是一個善良的人。如果你今天心情不好，想的都是惡事，那你不能去做任何事情。

對身體內部來講，健康非常重要，要保持身體健康。對學佛人來講，外部要保持自己精神的健康，保持身體的氣場平衡，也就是我們說的平順。一個人要想氣很順、很開心，就不能有瞋心。記住了，沒有瞋心的人氣就會順暢，就會有愛心出現，氣場一順暢，煩惱就不會產生。你今天有妙法度眾，煩惱就會離你而去。要照見五蘊皆空，不要讓你的思維阻礙了自己內心的佛性，要全部照見，要看到它，要去除它，要透視它，要越過它。

比方說，今天你想做一件好事，你想：“ 我沒時間，不過沒關係，只要學觀世音菩薩做好事，我就會跨越時間的障礙。”今天你想去幫鄰居，說不定家裡不喜歡鄰居的家人要罵你，你要想到：“我要幫助別人，因為我是學佛人。”如果你把周圍的雜念、自己心裡的雜念全部去除，照見五蘊皆空，照見就是照過透過它，讓自己得到佛菩薩光與能量的加持，並和自己助人行善的心念相融合，這樣你才能堅定道心。所以說，做一件好事並不難，難的是一輩子做好事，而且不能做壞事。弘法人要懂得，只要堅持精進努力，一定會得道多助，別人都會説明你。你在學佛，別人會支持你，別人會看得起你，別人會尊重你，你就會有貴人相助。

華府觀音堂位於大華府地區馬里蘭州蒙郡銀泉鎮市中心，交通方便，停車方便，距離Bus站走路3分鐘左右，距離地鐵站（紅線）走路15分鐘左右。大華府觀音堂對面就是Public Parking，周末、假日和晚間免費停車。大華府觀音堂地址如下：1111 Spring Street, Suite 301, Silver Spring, MD 20910，電話: 301-683-8831，240-621-0416。因為疫情關係，大華府觀音堂暫不對大眾開放，雖然如此，仍舊如以往一樣，會透過電話和視訊解答佛友的諮詢及經書結緣！歡迎大家參加週末網絡共修！

週六大華府觀音堂語音視頻共修(上午10:00-11:30): 1)參加視訊會議，請用APP下載zoom(不需註冊和登陸)，輸入會議 ID：978 2638 0822，並點加入會議。2)電話參加：請撥電話號碼13017158592，再撥ID: 97826380822 #，歡迎大家在家裡也能一起來加入學習白話佛法。

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