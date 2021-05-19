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國民兵5/23將撤離華府 議員提設首都維安部隊

記者張筠／華盛頓報導
2200名支援華府維安的國民兵將於23日完成任務撤離華府。（記者張筠 / 攝影）
2200名支援華府維安的國民兵將於23日完成任務撤離華府。（記者張筠 / 攝影）

國民兵(National Guard)駐守首都已有五個多月，現留守的2200名國民兵將於23日完成任務撤離，但國會山莊附近的圍欄仍保留，直到國會與地方官員商討出加固華府維安的方法。

今年1月6日國會發生暴動後，華府維安引各界關注，數千國民兵自1月駐守，五個多月來協助華府警察和聯邦執法機構維安，包括總統就職典禮的籌辦、各示威集會的秩序管理，以及預防極端分子隱患等。

康州聯邦眾議員迪勞洛(Rosa L. DeLauro)等人3月曾提議成立一個新的聯邦執法部門，專門協調華府各執法機構及維安團隊，並斥2億元組成一支可應急的機動專責部隊來協助國會警察的工作；此外他也提議在國會附近搭建可伸縮圍欄，加強該區域的戒備，並減少對人們日常生活的影響。

迪勞洛並提另一方案，即在華府國民兵中成立一支分隊，成員為常年住在大華府地區的國民兵，以靈活支援華府維安，但目前立法者和地方官員仍在商討各種方案的細節，尚未確定最終方案。

國民兵屬於美國國內武裝力量，主要負責國內安全，各州及華府都有自己的國民兵，一般每月執勤一周，而在有颶風、地震等自然災害，或發生人為暴動等緊急事件時，各州長可發號施令啟動國民兵，但因華府屬於特區，不是一個州，市長沒有像其他州長可派遣國民兵的權力，須向軍隊高層申請報告，才能調用國民兵，這也導致程序更複雜、維安效率受限。

國民兵 華府 警察

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