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凱雷投資前CEO 獲提名代表共和黨爭維州州長

記者羅曉媛／維州報導
洋基本月初在維吉尼亞海灘的助選活動講話。(洋基推特)
洋基本月初在維吉尼亞海灘的助選活動講話。(洋基推特)

維州共和黨11日晚揭曉黨內州長候選人，前私募股權執行長洋基(Glenn Youngkin)贏得提名，他表示「已準備好以謙卑之心領導、服務信任我的人們」，並說維州人民已明確表態，他們希望一位有商業經驗的政壇外來客入主里奇蒙，帶來真正的改變。

受疫情影響，維州共和黨此次不是通過線下黨代會選出候選人，而是由該州三萬名共和黨註冊代表在上周六到39個投票點，以「優先排序」投票(ranked-choice)；該投票機制讓投票者按個人選擇將參選人排成1、2、3等順序，而不是只投其中一人，若所有選擇第一號參選人的票數超過總票數的一半，則此人勝出；若未過半，則得票數最低的參選人落選，但其名下所列第二號參選人的票數將算給對應的參選人，以此類推，直到有人得票超過總數的一半。

此次有七人競爭共和黨州長候選人，根據11日的計票情況，只有洋基與另一企業家參選人施耐德(Pete Snyder)一路領跑，兩人票數原本僵持不下，但施耐德提前認輸，洋基獲黨內提名。

54歲的洋基曾是凱雷投資集團的聯合首席執行官，他在競選期間主攻「自立自強」人設，分享自己青少年時期在維吉尼亞海灘餐館洗盤子、補貼家用，到如今創辦企業和就業崗位的逆襲人生經歷。

儘管其主張不像其他參選人一般貼近川普，但他也不承認拜登勝選，「誠實選舉」是他此次競選的焦點議題之一，他也肯定川普任內對經濟的貢獻。

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