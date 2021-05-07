馬州青少年專案2500萬「反彈項目」 加速走出疫情低潮

馬州撥款助青少年加速走出疫情陰霾。(美聯社)

馬州 州長霍根(Larry Hogan)6日宣布，為幫助兒童、青少年及其家庭在新冠疫情 後盡快恢復，州府撥款2500萬元推出「反彈項目」(Project Bounce Back)，與馬州教育 廳、犯罪預防辦公室、青少年受害者服務以及與兒童心理健康相關的多個機構合作，增加兒童及青少年的教育和心理輔導等資源；州府也要求各學校加速恢復一周五天實體課的計畫。

霍根表示，「反彈項目」將以公私合作(public-private partnership)的形式，擴大馬州男孩女孩俱樂部(Boys and Girls Clubs)的服務範圍，讓兒童和青少年有更多社交空間，幫助各家庭盡快從疫情隔離(isolation)的狀態恢復，培養年輕一代有更好的社交和語言能力，調整他們的情緒健康，彌補學業需求，達到全方面的發展。

根據州長辦公室，「反彈項目」將綜合州府和私人企業等資源，馬州教育廳、州長犯罪預防辦公室、青少年受害者服務機構、男孩女孩俱樂部、微軟公司(Microsoft)、領英學習(Linkedin Learning)等多個組織將合作，提供兒童和青少年在疫後恢復的各項需求。

霍根也敦促各學校充分利用州府資金，擴充家教、暑期課程等，並加速恢復一周五天實體課。