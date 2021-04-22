馬州蒙郡准辦實體畢業典禮 須遵守防疫規定

馬州蒙郡郡議會20日通過允許舉辦線下畢業典禮的最新規定，但要求戶外典禮與會人數不超過場地客容量的50%，室內典禮則限制在250人以內或不超過客容量的25%，即日起生效。

根據郡議會通過的最新線下畢業典禮規定，戶外與會人數不得超過場地容量的50%，若戶外場地沒有正式的使用證明(occupancy)，需按照每40平方呎一人的標準計算場地容量；室內畢業典禮最多250人，或不超過客容量25%，學校若要舉辦室內畢業典禮，也必須申請批准信，並註明將如何滿足防疫 要求；與會人員名單必須保留30天，以便後續做接觸者追蹤工作。

此外，學校也需給與會者指定聯絡人，若在與會後的兩周內確診，該聯絡人須在一日之內通知蒙郡衛生與公共服務局(Department of Health and Human Services)；講台同一時間不得超過10人，畢業典禮不得持續超過兩小時，來自不同家庭的與會者需保持六呎社交距離 ，場地也需貼出防疫要求的告示；不允許團體照，典禮前後也不得在某一公共區域聚集；演講人員戴口罩時，必須與觀眾保持至少12呎距離，沒戴口罩時則需保持至少18呎社交距離；頒發學位時，不得握手或有身體接觸；典禮現場也不得供應飲料或食物。

儘管允許線下畢業典禮，郡議員萊斯(Craig Rice)還是敦促各方保持謹慎，提醒同僚勿以為所有人都已打完疫苗 ，指目前雖已開放全民接種，但蒙郡仍有成千上萬的人口在等待預約打疫苗，他也呼籲公眾對疫苗保持耐心。