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馬州槍案2傷 「海軍醫療兵」槍手被當場擊斃

記者羅曉媛／馬州報導
馬州弗雷德瑞克的一名海軍醫療兵開槍傷及兩人後被擊斃，警方把現場收集的證據帶回車內。(美聯社)
馬州弗雷德瑞克的一名海軍醫療兵開槍傷及兩人後被擊斃，警方把現場收集的證據帶回車內。(美聯社)

馬州弗雷德瑞克(Frederick)的一處商務園區(office park)6日上午發生槍案，一名海軍醫療兵(Navy Corpsman)向兩名男子開槍後前往狄翠堡(Fort Detrick)，被現場軍事人員擊斃；警方稱槍手只有一人，此案對公眾並無威脅。

弗雷德瑞克警長蘭多(Jason Lando)表示，警方約在6日上午8時30分接到報案，稱Riverside Tech Park公園的一處商鋪發生槍案，槍手是38歲男子伍德森柏(Fantahun Girma Woldesenbet)，是一名E-4級別下士，家住弗雷德瑞克，並不住在基地；美國海軍證實，伍德森柏是海軍醫院醫療兵(Navy Hospital Corpsman)。

蘭多說，伍德森柏在海軍醫療研究中心租用來存放研究材料和設備的倉庫，向兩名男子開槍後前往10哩之外的狄翠堡，當地是由美國陸軍管轄的軍事基地，該基地的准將(Brig. Gen)泰利說，安保人員收到通知，要求查找伍德森柏的汽車，他原本被安保攔下準備搜車，但他逕自開車闖過大門，之後停車拿著一把步槍下了車，當場被軍事人員擊斃。

兩名傷者是駐紮狄翠堡的海軍人員，已空運到巴爾的摩休克創傷中心醫治，其中一人傷勢嚴重，另一人已在6日下午出院；警方尚未確認伍德森柏與傷者的關係，也未提供開槍動機或其工作內容等更多細節，目前馬州州警、美國菸酒槍砲及爆裂管理局(ATF)特別探員正協助調查。

槍手在Riverside Tech Park開槍後前往10哩之外的狄翠堡，在當地...
槍手在Riverside Tech Park開槍後前往10哩之外的狄翠堡，在當地被軍事人員擊斃。(谷歌地圖)

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