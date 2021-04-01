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性別認同指導惹議 維州教育廳遭保守團體提告

記者羅曉媛／維州報導

維州教育廳(Virginia Department of Education)發布有關跨性別學生的最新政策，要求各學區接受學生自認的性別，並允許他們根據自認性別使用廁所、更衣室等學校設施，此舉遭保守團體反對，並在本周將教育廳告上法庭。

州教育廳的新政是根據州議會去年通過的一項立法制定，該立法要求教育廳制定並公布一套管理跨性別學生待遇的規定；跨性別維權團體為該法遊說多年，指全州範圍若缺乏相關政策指導，將助長「受學校許可」的歧視和霸凌。

新政共26頁，已在3月6日生效，其中明確要求學校允許學生根據他們的性別認同，進出廁所、衣帽間(locker room)、更衣室等設施；規定學校應允許跨性別學生參加特定性別的項目或活動，例如體育課、過夜戶外考察(overnight field trips)、校內運動等。

此外，新政也要求各學區在「不提供任何證據」的前提下，接受學生偏好的性別認同，教師必須使用學生選擇的性別認同，學校也需就此持續做記錄，例如在學生ID的性別欄準確註明學生性別；學校也不得採用限制性別表達的著裝要求，相關活動也須移除特定性別的著裝要求。

反同性婚姻的非營利組織Family Foundation of Virginia與宗教維權團體Christian Action Network在本周分別提告，前者指州教育廳違反了維州法律，並未充分回應公眾意見就制定政策指導，要求法庭提及叫停政策，發回教育廳修改；後者稱該政策指導包含程序上的憲法錯誤，顯示出對父母權利、傳統價值觀和宗教教義的蔑視。

州教育廳表示已獲悉被告，正查看訴訟詳情，其他未多做評論；州長辦公室發言人亞莫斯基(Alena Yarmosky)則說，維州堅定支持跨性別年輕人及其家庭，也很驕傲能採取這些能確保所有孩童安全與尊嚴的包容政策。

教育 維州 學區

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