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維州將斥37億擴張客運鐵路 未來10年優化服務

記者羅曉媛／維州報導

華府都會區的通勤族對波多馬克河新增交通渠道緩解壅堵寄望已久，維州30日敲定37億元的客運鐵路擴張項目，將與美國鐵路(Amtrak)、鐵路公司CSX、維吉尼亞鐵路快線(VRE)合作，在未來十年發展維州客運鐵路服務，包括在波多馬克河新修客運鐵路橋、在華盛頓至里奇蒙走廊增加鐵軌等。

維州30日在亞歷山卓的VRE通勤鐵路站，簽署這項總計37億元的「變革維州鐵路」的協議，為期十年，將在波多馬克河修建僅限客運的Long Bridge新鐵路橋，擴大VRE的地方通勤鐵路服務至周末，讓人們更方便的乘坐通往紐約的東北走廊鐵路線列車，並從CSX處購買數百哩的客運路權以擴大鐵路服務等。

維州計畫出資19億元在波多馬克河新修鐵路橋，以擴大客運鐵路服務，新鐵路橋將與現有的兩軌道Long Bridge並列而行；美國鐵路也將投入9億4400萬元，用於提升在維州的客運鐵路。

州長諾譚(Ralph Northam)30日在協議簽署儀式上表示，這項變革計畫將讓出行更快、更安全，讓人們在東海岸的流動更高效、更方便，也能連接維州城郊，減少交通壅堵和環境污染，打造更包容的經濟環境。

升級維州客運鐵路的計畫並未因疫情延誤，近期已完成對於修建北維州阿靈頓至華府的新鐵路橋的環境研究，要求國家公園局讓與土地供鐵路橋修建也獲國會批准，並已建立監管機構負責監督該項目。

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