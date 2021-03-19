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馬州下周開放60歲以上打疫苗 4月27日開始滿16歲都能打

記者羅曉媛／馬州報導
馬州公布新冠疫苗施打最新規畫，4月27日之後16歲以上馬州居民都能打疫苗。(來源：馬州州政府，記者羅曉媛╱製表)
馬州公布新冠疫苗施打最新規畫，4月27日之後16歲以上馬州居民都能打疫苗。(來源：馬州州政府，記者羅曉媛╱製表)

馬州州長霍根(Larry Hogan)18日公布新冠疫苗最新施打規畫，下周二起開放60歲以上居民接種，並在3月底開放16歲以上且有基礎疾病者接種，而從4月27日開始，馬州16歲以上者皆可打新冠疫苗；若疫苗供應增多，疫苗施打規畫可能提前。

根據霍根的最新規畫，馬州將從3月23日開始邁入疫苗施打2A階段，即開放60歲以上居民接種新冠疫苗，但該群體現在就可透過「提前註冊」系統( covidvax.maryland.gov)預約馬州大規模接種站的施打機會。

另從3月30日開始，馬州將進入2B階段，開放16歲以上且有基礎疾病導致感染新冠風險升高者施打疫苗；從4月13日開始，全州55歲以上者，以及在食品服務、建築工地等關鍵行業從事必要工作的人，無論年紀均可接種；從4月27日開始，馬州進入第3階段，開放16歲以上居民施打疫苗。

這項規畫僅針對由州政府運營的六個大規模疫苗接種站，以及從馬州衛生廳獲得疫苗供應的數百家藥房、醫院；由地方衛生部門負責的施打進度，可能因疫苗分配有限而相對較慢，例如馬州早在1月底就開放65歲以上長者接種疫苗，但在喬治王子郡，本周稍早才開放該群體接種疫苗。

霍根表示，他理解各郡市地方政府對疫苗分配不足的擔憂，但表示馬上就有大批疫苗供應，屆時各郡市也能邁入第2階段。

他同日也公布馬州的疫苗試點項目，即直接給全州的家庭醫生(primary care)提供新冠疫苗，並在難以到達的偏遠農村地區推出流動門診，專門施打新冠疫苗。

馬州截至18日已突破200萬疫苗施打的里程碑，日均施打疫苗也達到4萬3034劑；馬州超過23%的人口已接種至少一劑新冠疫苗，其中也包括三分之二的65歲以上人口。

疫苗 馬州

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