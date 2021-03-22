波特那&蘇爾律師事務所專精工傷賠償(上)

波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。

波特 那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。該律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險 公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家探討工傷賠償。

工作場所隨時可能受傷，這些不幸的事故可能會導致痛苦、殘疾以及您如何支付不斷增加的醫療費用的不確定性，尤其是在您無法工作和養家糊口的情況下。如果您在馬州或維州的工作中受傷，則您可能有權獲得工傷賠償金，以支付這些費用及其他費用。

工傷賠償是什麼？工傷賠償是為因工受傷或患病的員工提供醫療費用、工資損失和可能的職業培訓的補償。

工人的賠償要求可能非常複雜，難以獨自完成。根據國家規定的無過錯保險，無論您是由您還是您的雇主，造成了您的傷害事故，工人補償金都使您享有某些利益。儘管您無需有任何過錯而得到這些賠償，但與經驗豐富的律師合作以尋求最大利益至關重要，您的雇主和保險公司會希望儘快解決您的索賠。

波特那&蘇爾律師事務所的頂級律師，被《全國前25名審判律師》所認可，具有數十年與保險公司打交道的經驗，並獲得了超過 $2.5億美元的判決和過去的和解協定，我們瞭解保險公司的動機，並瞭解他們試圖以各種方式，盡可能少向工作場所事故受害者支付費用。

受傷工人可獲得幾種類型的工人賠償金：1.暫時性完全殘廢 (TTD): 如果與工作有關的傷害使您無法工作，則可能符合暫時性完全殘廢的條件。在TTD期間，保險公司會在您暫時殘障期間向您支付薪金的三分之二 (不含稅)，工資率是通過事故發生前十三周的平均工資 (包括加班費)計算得出的。

2.暫時性部分殘障: 如果您在康復期間無法全職工作，但仍可以兼職或以較低的薪金工作，則您可以通過暫時性部分殘障津貼，來補充減少的收入。

3.職業康復: 如果傷害的嚴重程度使您無法重返以前的工作崗位，職業康復福利 可以幫助您以與以前的收入相當的薪水，獲得新的工作或職位，這可能涉及再培訓或由保險公司支付額外的教育費用，在此過程中，您有權獲得TTD福利，以支付正常工資的三分之二免稅。

4.永久性部分殘疾: 如果您沒有完全殘疾，但因受傷而終生遭受傷害，該疾病會導致您無法重返工作崗位或收入較低的職位，您可能可歸類於永久性部分殘疾 (PPD). 這些福利的金額取決於許多因素，包括您的薪水、傷害的嚴重程度、所提供的醫療服務、受影響的身體部位及其對您的工作的影響，以及其他考慮因素。請勿將PPD福利與一般損害在民事損害賠償中判給的一般痛苦和苦難賠償相混肴。馬州和維州工人賠償法在適用於PPD的傷害類型以及某些傷害允許的金額上存在許多差異。

5.死亡賠償: 如果您因與工作有關的傷害或疾病而失去了家庭成員，您可能有權獲得過世費用，例如喪葬費和失去的經濟支持，您的金錢獎勵金額取決於幾個因素，例如您與死者的關係，以及您對財務的依賴程度，這些利益集中在倖存的家庭成員失去的收入來源上，而不是對悲傷、痛苦和喪失同伴造成的個人破壞。(由於篇幅所限，下次再續談工傷賠償)

工傷造成的傷害會嚴重影響您和您所愛之人的生活，您不僅會遭受意想不到的傷害，而且您工作或照顧自己的能力可能會受到很大影響，波特那&蘇爾律師事務所的經驗豐富工傷律師，致力尋求賠償以減輕與這些傷害者相關的經濟負擔。如果您或您所愛的人受到工傷，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，立即致電：馬州：301-854-9000；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。