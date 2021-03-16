「無已知且可信威脅」 國會圍欄陸續移除

國會山莊自1月6日發生暴亂以來，周圍架起七呎高圍欄防衛至今，國會警察 15日表示，目前「已沒有已知且可信的針對國會的威脅」，將在本周陸續拆除較中心地段的圍欄，但國會警察和國民兵 仍會加強安保。

眾院代理警衛官布洛傑特(Timothy Blodgett)15日發給議員的安全備忘錄顯示，國會警察將在本周移除國會山莊較中心地帶(inner perimeter)的圍欄，移到國會廣場(Capitol Square)的周圍，從獨立大道、憲法大道到1街，並在下周重開獨立大道和憲法大道供車輛通行。

儘管國會警察表示暫未發現任何可信的威脅，但依舊相信國會大廈可能面臨極端暴力分子威脅；警方也在考慮用兩排自行車停車架(bike rack)替代眾院辦公大樓外的圍欄，以便為警方爭取更多時間有效反應。

川普支持者在1月6日攻占國會之後，華府 從圍欄和警力方面加強安保，但這些措施持續數月，也漸引起本地官員和部分居民不滿，上周末還有少量居民在圍欄外舉著標語抗議。

華府第六區市議員艾倫(Charles Allen)負責的選區包括國會山莊，其選區居民也是主張移除圍欄的主力軍，艾倫說，這些措施「對民主而言，不太好看」。

華府國會眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)早先提案要求禁止國會大廈附近永久架起圍欄，表示「還有其他方式可以實現安保，而不讓國會山莊變成堡壘」；她說，如果沒有可信威脅，允許公眾訪問國會大樓應該也不成問題。

國會警察表示將持續監控形勢和潛在威脅，若有異樣，將改變安保規畫；另外，2000多名國民兵將駐守華府到5月23日，國會警察計畫在外圍圍欄移除後的兩、三周再做評估，看是否需要提前減少國民兵駐守人數。