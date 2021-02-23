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大華府同鄉會聯合會 千人春節雲聯歡

【馬州訊】
華盛頓地區同鄉會聯合會日前為華裔社區帶來全新形式的2021辛丑年春節雲聯歡會。(CCCAA提供)
華盛頓地區同鄉會聯合會日前為華裔社區帶來全新形式的2021辛丑年春節雲聯歡會。(CCCAA提供)

歷經兩個多月籌備，華盛頓地區同鄉會聯合會(CCCAA)日前為華裔社區帶來全新形式的2021辛丑年春節聯歡會，以雲聯歡團聚大華府父老鄉親，僅預告片瀏覽量就有8.4萬人次，創造歷年大華府新春晚會宣傳之最。

華盛頓地區同鄉會聯合會日前為華裔社區帶來全新形式的2021辛丑年春節雲聯歡會。(...
華盛頓地區同鄉會聯合會日前為華裔社區帶來全新形式的2021辛丑年春節雲聯歡會。(CCCAA提供)
馬州州長夫人金有美致賀詞。(CCCAA提供)
馬州州長夫人金有美致賀詞。(CCCAA提供)

雲聯歡，足不出戶，觀眾透過屏幕觀看唱歌、舞蹈、小品、戲曲、器樂演奏、少兒節目，參與現場聯歡互動、有獎遊戲、幸運抽獎，來自各分會的節目精彩紛呈，樂趣比往年更多，近千人通過Zoom和YouTube觀看直播。

中國駐美大使館公使徐學淵致以新年問候。(CCCAA提供)
中國駐美大使館公使徐學淵致以新年問候。(CCCAA提供)
華盛頓地區同鄉會聯合會日前為華裔社區帶來全新形式的2021辛丑年春節雲聯歡會。(...
華盛頓地區同鄉會聯合會日前為華裔社區帶來全新形式的2021辛丑年春節雲聯歡會。(CCCAA提供)

雲聯歡也簡要回顧同鄉會聯合會2020年的抗疫工作，由山東同鄉會與北維聲樂沙龍共同制作的「讓世界充滿愛」合唱視頻，展現同鄉會聯合會在社區所起的帶頭作用，總捐款數15萬元，幫助大華府各社團將抗疫物資運往中國疫區，累計7噸多的物資進出倉庫，並為大華府的30多家醫院、警局、診所、科研機構和收容站等提供醫療物資捐助和食物。

華盛頓地區同鄉會聯合會日前為華裔社區帶來全新形式的2021辛丑年春節雲聯歡會。(...
華盛頓地區同鄉會聯合會日前為華裔社區帶來全新形式的2021辛丑年春節雲聯歡會。(CCCAA提供)
同鄉會聯合會會長孫杰致詞。(CCCAA提供)
同鄉會聯合會會長孫杰致詞。(CCCAA提供)

同鄉會聯合會會長孫杰以吉祥如意詮釋牛年文化，展示中國駐美大使崔天凱的親筆賀信，中國駐美大使館公使徐學淵致以新年問候，馬州州長夫人金有美(Yumi Hogan)、華裔參議員李鳳遷(Susan Lee)、眾議員齊麗麗(Lily Qi)等亦送祝福。觀看回放：https://youtu.be/Puii2i9d7dg。

華盛頓地區同鄉會聯合會日前為華裔社區帶來全新形式的2021辛丑年春節雲聯歡會。(...
華盛頓地區同鄉會聯合會日前為華裔社區帶來全新形式的2021辛丑年春節雲聯歡會。(CCCAA提供)
華盛頓地區同鄉會聯合會日前為華裔社區帶來全新形式的2021辛丑年春節雲聯歡會，回...
華盛頓地區同鄉會聯合會日前為華裔社區帶來全新形式的2021辛丑年春節雲聯歡會，回顧抗疫工作。(CCCAA提供)

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