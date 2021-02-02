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快閃、幽靈廚房、送貨到家⋯華府餐館創意維生

記者羅曉媛／華盛頓報導

疫情反覆，華府餐飲業者為求生存，想盡辦法適應市場與防疫限制，從快閃店鋪(pop-up)到路邊取餐再到幽靈廚房(指沒有堂食區，僅提供食物配送服務的餐館)，餐館嘗試多元方式「送貨上門」，餐館營收如今有九成來自外賣、外送，拓寬銷售渠道、適應電子科技成為餐飲業新常態。

全美餐飲協會(National Restaurant Association)副主席里爾(Hudson Riehle)表示，相比疫情之前，餐飲業已損失35%的就業，而華府至少有70家知名餐館永久歇業，這還沒算上辦公樓的自助餐廳、家庭經營的小店和社區咖啡店或三明治店。

不過華府餐飲業者在疫情期間也展示出企業家精神的一面，里爾說，他們快速調整戰略，利用路邊取餐、酒水外賣、套餐包，甚至用餐訂閱服務等創新方式，給食客提供便利選擇；同時透過快閃店鋪、幽靈廚房等形式把食物送到食客手中，偶爾也根據需求出售洗手液、衛生紙等日常生活用品。

里爾舉例，疫情之初衛生紙曾短暫供不應求，華府就有一家餐飲集團提供「點餐就送免費衛生紙」的外送服務；此外他們也加快向電子化轉變，里爾指出，疫情之前，餐飲業者有63%的營收為外賣、外送，而去年夏天，該數字飆升到90%，疫情之前每20份訂單僅一份是電子渠道下單，如今電子訂單占五分之一。

疫情 華府 營收

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