紐約人壽宣布發放公司史上第二高的紅利在2021年將向保單持有人發放的紅利總額為18億美元(下)

紐約人壽保險公司的資深業務代表-袁菲小姐

“我們紐約人壽在策略井然，目標明確地與時具進的同時，並沒有忘記我們的角色和為誰服務”，Ted Mathas說。“這見證於我們持續不斷致力於打造紐約人壽12000多位領先業界的理財專業人士團隊，5而正是他們彰顯了業界人性化諮詢服務的力量。”

紐約人壽也將連續第五年支付參與互惠收入年金的紅利。6紅利的支付根植於紐約人壽互惠收入年金的價值主張之中，它包括有保證的收入和通過分紅獲得的潛在的額外收入。收入年金已成為數百萬美國人的核心退休方案之一。根據 LIMRA 的資料，紐約人壽及其子公司仍然是收入年金名列前茅的提供者。7

紐約人壽還將首次對2018年推出個別銷售的長期護理產品My Care支付紅利。紐約人壽My Care的保單持有人其保單滿三年者將在2021年獲得分紅。8

對於保單持有人而言，2021年的分紅驗證了他們向紐約人壽購買參與型人壽保險 的決定。紅利可通過幾種方式為壽險保單增添價值。鑑於保單持有人的財務需求會隨著時間的過去而改變，許多人會利用紅利來增加人壽保險保障而無需額外核保，此舉又稱為「保費 付清的額外保險」(Paid -Up Additions, PUAs)。藉由選擇PUAs，保單持有人可購買更多的現金值和壽險福利，同時他們的現金值將持續增加並可延稅。保費付清的額外保險(PUAs)也有資格獲得分紅。紅利可用於支付一部分保費，進而降低自付費用；也可以用支票形式領取，用於保單持有人認為合適的任何用途；或將紅利作為存款留在公司以賺取利息。

關於紐約人壽

紐約人壽保險公司 (www.newyorklife.com) 成立於1845年，是財富百強企業，為美國最大的互惠人壽保險公司1以及全球最大的人壽保險公司之一。紐約人壽的總部位於紐約市 ，其集團企業提供人壽保險、退休收入、投資和長期護理保險等產品。紐約人壽獲得四大主要評級機構目前給予任何美國壽險公司的最高財務實力評級。3

1根據財富雜誌於2020年5月18日發表的「人壽、健康(互惠)保險行業五百強」 一文報導的營額認定。關於統計方法，請參見http://fortune.com/fortune500/。

3截至2020年10月15日的各獨立評級機構評論：貝氏公司的評級為A++、惠譽的評級為 AAA、穆迪的評級為Aaa、標準普爾 的評級為AA+。

5紐約人壽在壽險理財專業人士的最高組織—美國百萬圓桌協會 (Million Dollar Round Table, MDRT) 的會員人數居冠。

6年金保費投資於分開的投資組合併且區別於壽險投資組合，它有自己的分紅等級。

7資料來源：截至 2019 年 12 月 31 日LIMRA的資料。

8支付給紐約人壽My Care 的紅利用於沖減保費，或如要求，可用於增加福利儲備的金額。

這份由協力廠商所寫的文章由紐約人壽保險公司資深業務代表 (百萬元圓桌終生會員 MDRT Life Member, NYL Lifetime Council Member):袁菲小姐提供。要瞭解剛討論的相關專題的更多資訊，請聯繫袁菲小姐，聯繫電話為: 703-628-2608（手機），703-723-1299 (維州辦公室)，301-214-6793 (馬州辦公室)，傳真號碼為703-723-0188，email: [email protected]。