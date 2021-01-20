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大華獲選「最具生機」科技都會 府科技崗位數量冠全美

記者張筠／華盛頓報導
大華府去年12月科技相關的崗位在全美排名第一，維州阿靈頓也不斷吸引大型科技公司入駐。（記者張筠 / 攝影）
大華府去年12月科技相關的崗位在全美排名第一，維州阿靈頓也不斷吸引大型科技公司入駐。（記者張筠 / 攝影）

新冠疫情助推遠程辦公，帶動信息技術等科技領域的就業機會，大華府去年12月的科技崗位數量排名全美第一，獲評全美最具生機的科技大都會，該領域也是新冠疫情爆發以來全美發展最迅速的行業，而其中最急需的技能包括分析技能和網路安全技能。

根據大華府科技行業交易公司CompTIA的最新報告，大華府地區去年12月共有逾1萬3400多份科技相關的工作崗位，是排名全美第一的大都會，超過50萬IT技術專業人員在國防、商業和科技初創企業等領域工作。

數據顯示，去年12月大華府的IT科技領域失業率為3%，比全美平均失業率6.7%的一半更低；CompTIA公司總裁Todd Thibodeaux表示，大華府都會區科技行業的失業率非常低，「實際上，絕大多數科技專業人士若想身兼多職，機會也完全足夠」。

截至去年12月，全美共有561萬4000名科技從業者，比去年11月增加近40萬人；Todd Thibodeaux說，市場對某些科技業者的需求只增不減，尤其某些專業技能，例如分析和網路安全技能。

近幾年大華府地區獲大型科技公司青睞，電商巨頭亞馬遜的第二總部和微軟公司新銷售總部相繼入駐維州阿靈頓(Arlington)，活絡本地就業市場；本地也有多所高校提供相關培訓項目，吸引各大資訊和科技公司入駐，「很多科技崗位並不要求對口的四年本科教育，有相關從業經驗或證書即可」，Todd Thibodeaux說，政府和非營利組織也開展多項培訓，為大型科技公司和小型創業公司提供人才。

CompTIA的報告顯示，去年12月招聘最多科技人才的公司前三名為亞馬遜(Amazon)、安森藍十字保險公司(Anthem Blue Cross)和德勤(Deloitte)；而對科技人才需求最高的前三領域為技術服務(professional, scientific and technical services)、財務與安全(finance and insurance)、生產製造(manufacturing)。

華府 大都會 就業

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