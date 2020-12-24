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業者告喬治王子郡禁堂食 馬州法官挺政府禁令

記者羅曉媛╱馬州報導

馬州喬治王子郡(Prince George)巡迴法院23日裁定，支持喬治王子郡政府早先發布的「禁止餐館堂食」的命令，指郡政府有權根據「拯救生命並確保醫院有充足病床服務公眾的合理利益」，叫停餐館堂食。

因新冠確診率突破10%，喬治王子郡本月中起禁止餐館堂食，並要求戶外用餐區可容量減半，外送和外賣服務照舊；蒙郡和巴爾的摩市政府也推出類似新規定，但招致許多業者反彈。

馬州餐飲協會(Restaurant Association of Maryland)上周分別將喬治王子郡、蒙郡、巴爾的摩市政府告上法庭，指新規定將導致餐飲業者不得不強制裁員或員工無薪休假，並說沒有證據顯示新冠病毒傳播與餐館有關聯，希望法官裁定政府收回新政策。

喬治王子郡巡迴法院法官戴維(John P. Davey)23日裁定，喬治王子郡有權基於正當理由禁止堂食，並說「儘管堂食只是傳播新冠病毒的其中一個途徑，但喬治王子充分證明室內用餐對傳播病毒造成額外染疫風險，因為食客吃飯時會摘掉口罩。」

馬州餐飲協會對蒙郡和巴爾的摩市的提告仍在當地巡迴法院處理，不過喬治王子郡的最新裁決與早先安奧蘭多郡法官的裁定不同，該郡也因禁止餐館室內外就餐挨告，但法官裁定餐飲業者可繼續服務食客到本月28日，屆時再舉辦聽證會做出進一步裁決。

馬州 裁員

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