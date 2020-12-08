疫情加劇 華府叫停高中體育訓練、發1200元失業紓困金

大華府 三地日增新冠確診再創新高之際，華府市長包瑟(Muriel E. Bowser)7日叫停高中體育運動和高頻率接觸的體育項目，以及華府公立及私立高中的課外體育活動或競賽，並給部分失業居民發放1200元的紓困金 。

大華府三地日增新冠確診數超過5900例，是上個月的兩倍多；包瑟宣布禁止籃球、拳擊、橄欖球、冰球、曲棍球、武術、足球、摔跤這類高頻接觸的運動，也暫停華府公校系統、私立學校、公立特許學校和教區學校高中的課外體育活動和競賽；中學生或年紀更小的學生可參加這類運動項目的練習，但隊伍不得超過12人，活動也不能有人與人的身體接觸。

此外，為緩解失業群體在疫情 期間的經濟壓力，市府將給正參與「疫情失業援助」(Pandemic Unemployment Assistance)項目的居民發放一次性的1200元紓困金，詳情：https://bit.ly/37MNih5。

包瑟說，這批紓困金屬於本地項目，主要是幫助那些很難通過傳統失業保險領取補助的群體，在華府以外地區工作的居民無法申請，而是面向在11月30日之前，申請了疫情失業援助的華府居民，預計有20多萬人收到紓困金。

儘管疫情加劇，但包瑟暫不打算頒布「居家避疫令」，原因是「人們可能不會遵守」，但在遵守「戴口罩」的防疫規定方面，包瑟稱華府人做的極好(amazing)，只是節假日期間，聚會往來多，給遵守「戴口罩」增添了難度。