蒙郡防疫收緊 室內聚會限10人 公共場所必戴口罩

感恩節前夕，馬州 人口最多的蒙郡24日再度收緊防疫 ，將室內聚會人數上限從25人減少到10人，但餐館堂食或其他商家仍是客容量不超過25%；蒙郡也明確強制口罩令的要求，即在公共場所與人接觸，除非正在吃東西或喝東西，否則必須戴口罩。

接觸者追蹤數據顯示，近期新冠病毒傳播主要源自家人朋友間的私人聚會，蒙郡修改室內聚會人數上限到10人，並在節假日期間加強防疫執法。

蒙郡衛生官蓋理斯(Travis Gayles)表示，當地新冠確診病例增速令人擔憂，需採取更多嚴格措施減緩病毒傳播。

感恩節將至，而與家人朋友的聚餐、聚會也是每年感恩節的傳統，但大華府乃至全美範圍數周以來疫情 持續反撲，引本地官員屢屢提醒，建議民眾感恩節期間居家過節，盡量改線上聚會。

蒙郡郡長艾瑞克(Marc Elrich)本周也呼籲馬州州長霍根讓全州重回第一階段復工的防疫限制，指新冠疫情越來越糟，其中部分原因也是政府為防疫限制鬆綁。

蒙郡日增新冠確診近日多次創新高，七天日均確診在本周達到312例；儘管馬州允許地方政府根據當地情況採取不同措施，但艾瑞克表示，不會單方面讓蒙郡回歸一階復工限制，原因是當地很多居民定期外出到其他地區，僅在本地收緊限制的意義不大，希望州長祭出更嚴格的措施。

目前華府、馬州喬治王子郡也限制室內聚會不超過10人，維州則是室內外聚會均不超過25人。