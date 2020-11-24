馬州「全員參與」 各郡增派人手監督防疫

馬州州長霍根在感恩節前夕宣布州府將在各郡增加人力協助教育並監督公眾謹慎防疫。(州長辦公室)

感恩節前夕，馬州 收緊防疫 措施之際，州長霍根(Larry Hogan)23日宣布全州啟動「全員參與」(All-Hands-on-Deck)的防疫合規監督與公眾教育 ，聯合州警與地方執法部門力量在節假日期間在各個郡市加強防疫執法，以便減緩病毒傳播，讓馬州得以安全重啟。

霍根說，此時已到了抗擊新冠病毒的關鍵時刻，馬州將不計代價採取行動，以便保護公眾健康，「人們越是認真對待防疫，馬州就能越快控制病毒、恢復經濟」。

霍根啟動五個方面的防疫新措施，首先，派遣州警到各郡市配合地方政府及執法人員，除了打擊節假日期間的酒駕等違規，還將注重防疫監督和公眾教育，到訪餐館、酒吧、活動舉辦場地等查看是否遵守衛生指導，這項行動將從25日開始，持續整個假日季。

馬州州警也立即啟動24小時的地方協助熱線，開通電話和電郵，為地方提供幫助或答疑解惑；州警也擴大24小時的新冠防範熱線，公眾若看到非法行為或違背衛生指導的危險行為，可立即聯繫投訴，電話： (833) 979-2266，電郵：[email protected]。

為加強公眾教育，本周三(25日)下午5時，馬里蘭應急管理際將給全州手機用戶發出緊急提醒，告知新館防疫措施的重要，並提供州和地方執法行動的相關信息，這是繼今年3月馬州利用該提醒發布「居家避疫令」以來，二度使用該系統教育公眾。

此外，馬州也從本周開始公共衛生宣講，透過電台、電視際社交媒體發布公告，提醒馬里蘭人繼續謹慎防疫、控制病毒傳播；州府針對假日安全亦有相關指南，詳情：https://bit.ly/3q357AX。

霍根反覆提醒戴口罩的重要，指這一個小小的動作就能產生「拯救人命」的大影響，他也強烈建議公眾今年假期不要出行，指出民眾要享受假日，但要在安全的基礎上過節。