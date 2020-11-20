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華府2機場客流銳減 估2024年前難復原

記者張筠／華盛頓報導
大華府雷根國家機場和杜勒斯國際機場預計在2024年之前，客流量無法恢復到疫情前的水平。（記者張筠／攝影）
大華府雷根國家機場和杜勒斯國際機場預計在2024年之前，客流量無法恢復到疫情前的水平。（記者張筠／攝影）

新冠疫情重擊全美旅遊業，航空服務業尤其受重創，大華府的雷根國家機場(Reagan National Airport)和杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)預計在2024年之前，客流量都無法恢復到疫情前的水平，兩機場內的餐飲業銷售今年銳減64%；華盛頓都會機場管理局(MWAA)預測，明年這兩座機場的總客流量將比2019年少了近五成。

MWAA表示，新冠疫情導致今年這兩座機場的客流驟減，預計未來十年客流量都會呈上升趨勢，但在2024年以前，兩機場的客流量無法恢復到疫情前的水平；今年兩機場總客流達1480萬人，預計2021年將上升到2690萬人，但仍比2019年少45%，2022年達3760萬人，2023年有望攀升到4370萬人，不過仍與2019年的4890萬人有10%的差距。

數據顯示，疫情之前兩機場的客流量連年穩步上升，給機場內的餐飲、零售行業帶來可觀收入，不過新冠疫情今年導致兩機場的餐飲銷售量減少64%；MWAA預計兩家機場2020年的總營業收入為4億6060萬元，2021年可達5億4210萬元，但仍與2019年的7億6620萬元相差甚遠；目前兩機場內40%的餐廳已復工。

大華府的另一機場巴爾的摩-華盛頓國際機場(Baltimore-Washington International)情況稍好，今年該機場的客流量占大華府三家機場的一半多，且對商業旅客和國際航班的依賴性比另兩家機場低。

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