I-95、I-395、I-495加裝攝像頭 嚴打「共乘車道」違規

北維州I-495、I-395、I-95公路安裝共乘車道驗證攝像頭，嚴打逃避收費。(記者羅曉媛/攝影)

北維州 環帶高速(Capital Beltway)I-495以及I-395、I-95公路將在路邊安裝攝像頭，嚴打獨自一人駕車行駛「共乘快速車道」(HOV express lanes)的逃避收費，該攝像頭將查證使用「快易通 Flex」(E-ZPass Flex)行駛共乘車道的車輛，是否有三人以上在車上，否則就要補交快速車道的費用。

維州規定，車上裝有「快易通Flex」的駕駛人，在車上超過三人的情況下，可開啟「共乘模式」(HOV ON)免費使用「共乘快速車道」；但過去許多駕駛人通過開啟「快易通Flex」的「共乘」模式，單人駕車行駛「共乘車道」規避費用，而州警抓捕違規者的難度也很大。

管理維州公路收費的Transurban公司17日表示，將在北維州I-495、I-395、I-95公路沿線加裝HOV驗證攝像頭，查證使用「共乘快速車道」的駕駛人，其車上是否有規定數量的乘客，若違規，初犯將發警告，之後再違規也將收費。

目前I-95公路安裝的攝像頭已在運轉，其他公路的攝像頭安裝也在進行；Transurban公司副總裁莫納米(Emeka Moneme)說，此舉旨在利用科技教育駕駛人勿錯誤使用「快易通Flex」的共乘模式，同時確保所有駕駛人在行車過程中遵守規則。

他指出，收費的多寡與快速車道的使用情況掛勾，違規使用「共乘車道」對支付了費用的駕駛人極不公平。

這些路段均依照交通狀況浮動收費，當車輛越多、越壅堵，快速車道收費越高，反之收費則越低；莫納米指，那些謊稱自己在「共乘」並違規使用共乘車道的駕駛人，會導致其他遵守規定繳費的駕駛人支付更多費用。

安裝HOV驗證攝像頭之前，「共乘車道」的違規執法主要依靠維州巡警，他們也利用技術接收信號，獲取駕駛人是否開啟「共乘模式」的信息，再查看相應車輛是否有三人以上，違規者最多罰款1000元並駕照 扣分。