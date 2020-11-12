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反亞裔攻擊 華府華人茶莊業主被噴辣椒水

記者張筠／華盛頓報導
張韻晗來美已有11年，知道美國社會存有族裔問題，但在做生意前從沒遇過。（記者張筠／攝影）
張韻晗來美已有11年，知道美國社會存有族裔問題，但在做生意前從沒遇過。（記者張筠／攝影）

位於華府市中心的「茗覺」(Valley Brook Tea)茶莊10日遭到「反亞裔攻擊」，一名非裔男青年闖進店內對老闆張韻晗噴辣椒水，他險些暈厥；從未想過會有此遭遇的他，案發隔天仍堅持營業，不少顧客11日也冒雨來慰問；警方將此案定為針對亞裔的攻擊(anti-Asian attack)，呼籲公眾提供線索。

張韻晗來美已有11年，知道美國社會有種族歧視問題，但做生意前從沒遇過；「茗覺」是他們一家人堅持的事業，今年2月新開張，但一個月後就因新冠疫情關閉，好不容易5月重新開業，堅持至今生意略有起色，卻又遇到種族歧視案件。

張韻晗表示，10日早晨開業沒多久，他就聽到有人在街對面大喊「中國茶(Chinese tea)！」、「新冠病毒(Covid-19)！」，然後該非裔青年闖進店內，張韻晗為保護自己和店面，拿出辣椒水要求該青年離開，沒想對方也突然掏出辣椒水直對他的臉噴，「辣椒水進到口鼻，噴到手臂，沾到衣服，我幾乎無法呼吸，掙扎著到店門口想向行人求助，但路上也沒人」，他隨後報警，「辣椒水帶來的灼燒感，持續了幾小時才退去」。

張韻晗描述，該非裔青年20-30歲左右，對他噴辣椒水後又到「茗覺」對面的「DC Cafe」，搶了店主的咖啡和飲料；他也在社交媒體公開這段監控錄像，警方則定性此案為「反亞裔攻擊」，呼籲知曉線索的民眾撥打(202)727-9099。

「茗覺」位於華府市中心P街2101號，偶爾會有遊民經過或在店門口逗留，張韻晗說，平時都是溫和處理人際關係，除非遊民或閒雜人士干擾顧客，否則不會與人正面衝突。

為避免遭社會動盪波及，華府商家在總統大選前都有不同程度的防護，「茗覺」也用大紙張貼住門窗，以免店內財物被人盯上，「但上周六大選結果出來後就拆了，沒想到這周就被攻擊。」張韻晗說，這不是「茗覺」第一次受害，幾個月前曾有人搶走店內的貴重物品，「如果此類案件經常發生，我無法專心做生意」，這也是他公開監控錄像的原因，希望提高社區對種族歧視的警惕。

張韻晗被人歧視攻擊隔天，他和妻子仍堅持開業，不少顧客也冒雨到店裡慰問。（記者張筠...
張韻晗被人歧視攻擊隔天，他和妻子仍堅持開業，不少顧客也冒雨到店裡慰問。（記者張筠／攝影）
「茗覺」茶莊位於華府市中心，今年2月新開張，除了受疫情衝擊，如今也遭遇族裔歧視。...
「茗覺」茶莊位於華府市中心，今年2月新開張，除了受疫情衝擊，如今也遭遇族裔歧視。（記者張筠／攝影）

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