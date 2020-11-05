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未吸菸罹肺癌激增 華人刻板印象延誤治療

【本報訊】

美國，肺癌是癌症致死的主要原因，研究顯示大部分肺癌確診者是非吸菸者，更有70%病患發現自己罹患肺癌，病情已進入第四期，由於癌細胞擴散，無法透過手術治療；多位醫生29日表示，由於華人對肺癌的刻板印象，認為只有吸菸者才會得肺癌，又因文化與自尊影響，即便有症狀也不求助，呼籲大眾應該矯正觀念、重視該疾病，以免延誤治療。

11月為肺癌關注月，英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)近期舉行線上論壇，邀請多位亞裔醫學專家，討論亞裔群體對肺癌的刻板印象以及未來挑戰；該公司的美國分支腫瘤學肺癌主任米勒(Katy Miller)表示，肺癌除了與吸菸有關，文化等因素也會影響，希望透過該會議，喚醒大眾對肺癌了解。

西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mt.Sinai)醫師郭松川表示，許多亞裔女性從未吸菸，所以即便出現症狀，也不認為自己罹患肺癌，等確診後才開始怪自己、親友，甚至認為罹癌是「因果」造成，而華人病患也經常會因為害怕、尷尬，不敢問相關問題，也擔心親友觀感而不接受治療，「民眾必須要知道，吸菸並非得到肺癌的唯一途徑。」

紐約長老會醫院西奈山貝斯以色列醫學中心(Mount Sinai Beth Israel Medical Center)醫師林堅銳分享，曾經有一對夫妻，妻子罹患肺癌後，丈夫以為癌症有傳染性，不僅要求妻子不要用她的筷子碰食物，更將妻子孤立起來，造成病患身心飽受煎熬、影響治療。

郭松川表示，檢測肺癌的方式是透過篩查，但目前醫界僅針對高危人群做篩查，對於非吸菸者則沒有相關篩查，只能透過早期症狀判斷；他表示，肺癌症狀包括咳嗽、有痰、痰帶血、胸痛、身體部位長期疼痛、消瘦和莫名疲勞等，一旦民眾有類似症狀，就應主動詢問醫生、安排檢查。

家族遺傳是否會增加罹患肺癌的風險，林堅銳說，肺癌不一定與遺傳有關，卻與空氣污染、環境和輻射等因素有關，由於一家人住在一起，暴露的風險相同，因此若家人罹患肺癌，其餘成員就應懷疑是否住家有導致罹癌高風險因子。

對於肺癌的治療方式，醫師表示，化療並非癌症的唯一治療方式，以肺癌為例，病患可以透過生物標記(biomarker)方式，檢測出癌症類型，再進行靶向治療。更多資訊：https://www.treatyourlungcancer.com/ch.html。

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