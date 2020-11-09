波特那&蘇爾律師事務所專精人身傷害賠償

波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。

波特那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。該律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南 語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家探討人身傷害賠償。

免費諮詢和事後費用

如果您或親人由於疏忽而受傷，瞭解您的權利很重要，波特那&蘇爾律師事務所代表馬州 、維州 和華盛頓特區的人身傷害受害者，要求全額賠償醫療費用、工資損失、痛苦和苦難以及其他損失。

怎麼判斷造成的傷害？

因某人的過失而受傷的個人有權起訴責任人或公司，換句話說，由於另一個人的過失而導至他人受傷，是有權獲得賠償的。在這些情況下，必須證明明顯違反預期的標準行為形式 (護理標準)，並且必須證明違反行為是造成傷害的直接原因。

例如：醫生未能告知患者服用某些藥物的風險、在剛清潔過的地板(還可能是濕滑的)沒有警告標誌、另一個明顯的例子是一個人開車太靠近另一輛車，導致追尾事故。

建立人身傷害索賠

波特那&蘇爾律師事務所將檢查您受傷周圍的情況，以確定誰應承擔責任，並尋求使適當的一方負責的結果，並為您遭受的損失提出賠償。

在人身傷害中，以滑倒事故為例。如果您在餐廳、商店、酒店或其他處滑倒、絆倒或摔倒，您可能有權獲得醫療費用的經濟補償，甚至更多。住宅和商業物業持有人都有責任為合法的訪客，顧客和被邀請人保持合理安全環境，如果發生滑倒事故的業務的經理或財產持有人，在維護房屋時未能採取合理的措施，則您可能有理由提出訴訟。波特那&蘇爾律師事務所可以為您調查此事，以確定如何採取法律行動，讓您可能有權獲得的賠償金額。

許多不同類型的危害都可能導致滑倒，絆倒或跌倒，這些可能包括:冰雪、濕滑的行人道、通道中的物體、欄杆缺失或損壞、地毯或地板損壞或有缺陷、照明不足、自動扶梯和電梯的缺陷、損壞或缺少的樓梯、地板墊放置不當、不良的行人坡道等。

建立成功的滑倒和摔倒事故索賠的關鍵，是將您的事故與危害，以及持有者在維護安全財產基礎方面的疏忽聯繫起來，波特那&蘇爾律師事務所與事故重建、建築、醫學、經濟學和其他關鍵領域的專家合作，構建了最有說服力的案例，以獲取最大的賠償。波特那&蘇爾律師事務所擁有足夠的人力和資源，來適當地調查和準備任何類型的滑倒和摔倒事故索賠。.

如果您或您所愛的人受到人身傷害，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，立即致電：馬州：301-854-9000；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。