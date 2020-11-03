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全美疫情反撲 華府隔離州增至42個「歷來最多」

記者羅曉媛／華盛頓報導
外州來華府從事非必要活動，須先隔離14天的「疫情重災州」(圖中紅色)，共計42個。(記者羅曉媛／製圖)
外州來華府從事非必要活動，須先隔離14天的「疫情重災州」(圖中紅色)，共計42個。(記者羅曉媛／製圖)

華府2日更新外州來華府須先隔離14天的「疫情重災州」名單，伴隨全美多地疫情反彈，該名單已增至42州，是該規定實施以來最多的一次；此次新增加州、新澤西州和俄勒岡州，相鄰的馬州、維州依舊不受該政策影響。

華府所指的疫情重災州，是最近七天的新冠平均確診，達到每天每十萬人有逾十人確診；市長包瑟(Muriel Bowser)早先發布規定，要求從疫情重災州來華府從事非必要活動(non-essential activities)者，需先自行隔離14天，並留意自己有無症狀；若是華府居民因非必要原因外出到「重災州」後返家，也要自行隔離14天。

華府2日更新的42州名單包括阿拉巴馬州、阿拉斯加州、亞利桑納州、阿肯色州、加州、科羅拉多州、康州、德拉瓦州、佛州、喬治亞州、愛達荷州、伊利諾州、印第安納州、愛阿華州、堪薩斯州、肯塔基州、路易斯安那州、麻州、密西根州、明尼蘇達州、密西西比州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、內華達州、新澤西州、新墨西哥州、北卡州、南卡州、北達科他州、南達科他州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州、俄勒岡州、賓州、羅德島、田納西州、德州、猶他州、西維吉尼亞州、威斯康辛州和懷俄明州。

該規定將實施到華府結束疫情緊急狀態，但華府稍早已將緊急狀態延至12月31日，「隔離州」名單每兩周更新，下次更新時間為11月16日。

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