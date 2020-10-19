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中醫師趙愛秋續談秋季養生

本報華府訊
專業熱忱、醫術精湛的趙愛秋中醫師
專業熱忱、醫術精湛的趙愛秋中醫師

從文字角度來看，「秋」字由禾與火字組成，是禾穀成熟的意思，「秋，揪也，物於此而揪斂也」。揪斂，即收斂之意。秋季天氣漸冷，天氣清肅、地氣明朗，養生的關鍵就在於掌握秋令之氣「容平」（萬物狀態，清靜安寧）之特點，收斂神氣，讓自己與萬物一致，以使「志收」。可以適度近處旅遊：賞桂訪菊、登高望遠、採摘瓜果，保持寬容平和的心態，快樂無憂。

作息上，秋天應早睡早起，適應漸漸變冷的天氣，節制慾望、涼潤肺氣來緩和秋燥，將陽氣收斂到腹內、骨盆腔，否則恐使體表防禦能力變差，傷及肺氣，增加冬季腹瀉、生病風險；夜貓族最好準備薄外套、襪子，一旦感覺涼就應注意添衣保暖。起居時間遵循「早卧早起，與雞俱興」，鍛煉則根據自身條件量身將養，不宜過汗及勞累。

秋天因天氣轉涼，容易導致下半身寒冷、上半身燥熱，出現口乾舌燥、皮膚乾癢等秋燥症狀，飲食方面應以「少辛多酸」為原則，少吃辛辣、烤炸的食品，避免使燥熱加劇，多吃酸的、涼潤養陰的食物像是柑橘、山楂、蘋果、水梨、葡萄等新鮮蔬果，以及口感黏滑的食物如秋葵、山藥、絲瓜、蛤蠣等，另像是喝水、豆漿都能生津潤肺。吃苦味的食物，如苦瓜、苦菊、苦杏仁等以瀉肺。不宜吃生冷、油膩之物，以免消耗過多陽氣。如有大便偏稀，則宜進食溫熱湯以助陽氣。

趙愛秋中醫師不僅具有在馬州維州行醫的針灸師執照，還有很少人具有的全美的針灸及中藥師證書(NCCAOM)。趙醫師曾是遼寧中醫藥大學教授、方劑學碩士研究生，中國中藥學教材主編。趙醫師是一位專業熱誠的中醫師，擁有30多年豐富經驗，一直服務大華府，很多病患者對趙醫師無論在醫術及醫德方面，都大讚不已。趙醫師是本著憂患者之憂、樂患者之樂的宗旨，用精湛的中醫技術及熱誠的心去治療病患者，使病患者得到悉心的治療，從而加速病患者的康復。診所醫療設備齊全，環境優雅舒適，絕對是治病防病、養生保健的好地方。

頂好針灸中藥診所有兩個方便地點，馬州 Gaithersburg診所: 9079 Shady Grove Ct., Gaithersburg, MD 20877，馬州Wheaton診所: 11160 Veirs Mill Road SPC 41, Wheaton MD 20902。電話:301-202-3598，301-538-6368，傳真: 240-477-8381，電郵: [email protected]，網址: www.acmeclinics.com，馬州 Gaithersburg門診時間：星期一至星期六，並接受晚間、周末求診。馬州Wheaton門診時間：星期一至星期六10am-9:30pm，星期日11am-7pm。也歡迎Walk-ins免預約。

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