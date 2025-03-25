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吳弭強力捍衛庇護政策 遭保守派猛批

特派員黃惠玲／即時報導
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波士頓市長吳弭。(吳弭臉書截圖)
波士頓市長吳弭。(吳弭臉書截圖)

波士頓民主黨籍市長吳弭因強力捍衛「庇護城市」政策再度引發爭議。在日前發表的市情咨文中，她向無證移民高喊「你們屬於這裡」，並誓言不配合聯邦移民執法行動，此番言論遭保守派人士猛烈抨擊。

吳弭在演說中援引波士頓獨立精神：「沒有國王或自以為是國王的總統，能指揮我們如何照顧自己的市民。」她明確表態將持續拒絕與美國移民及海關執法局(ICE)合作。這項政策引發麻州共和黨發言人特魯皮亞諾(Logan Trupiano)強烈反彈，指責庇護政策已導致「危險罪犯重回社區」，並列舉近期ICE在當地逮捕的兒童性犯罪者、毒販與槍枝走私者案例。

移民研究中心專家、前移民法官亞瑟(Andrew Arthur)警示，庇護政策反而使移民社區陷入更危險處境，他說「當居民知道警方不會將罪犯移交ICE，他們更不敢出面舉報犯罪，深恐遭到報復。」他直指吳弭實質上「為罪犯提供了避風港」。

這場爭議發生在吳弭赴聯邦眾議院監管委員會作證移民政策後不久。保守派媒體持續放大近期邊境危機與無證移民犯罪案例，而自由派則捍衛庇護城市保護弱勢群體的立場。隨著2024大選升溫，移民政策已成兩黨角力關鍵戰場，波士頓的案例預示著更多地方與聯邦的法律對抗即將來臨。

根據指出，她將在4月5日公開宣布競選連任波士頓市市長。吳弭於2021年勝選成為波城第一位亞裔女市長，首屆任期即將期滿，今年11月4日波士頓將舉行選舉，選出新一任市長。

 目前已有兩位男性宣布將角逐波士頓市長職位，其中包括57歲的科拉夫特(Josh Kraft)，他是新英格蘭球隊「愛國者」(Patriot)老闆的兒子，另一位為47歲的社區運動人士達羅沙(Domingos DaRosa)。

移民 波士頓 吳弭

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