經營高檔應召站4年賺500萬 麻州亞裔女判關4年
麻州一名韓裔女子李含(Han Lee，42歲，音譯)涉及經營高利潤的業務，並招募全國各地女性到麻州和維吉尼亞州出賣身體案，19日由麻州法院法官宣布判處四年徒刑。根據法庭紀錄，李含的應召站提供近1萬次商業性行為，她因此在四年間賺進超過500萬元。
麻州法官科比克(Julia Kobick)表示，「此案不是無受害者的犯罪。」根據檢方指控，李含與李俊明(Junmyung Lee，音譯)、詹姆斯·李(James Lee)等三人去年被起訴，罪名包括共謀誘使、引誘和脅迫一人或多人跨州或跨國從事賣淫活動，以及洗錢。
根據法庭文件，該運作每年產生數百萬元的收入，客戶每小時支付數百元購買服務。
李含去年9月27日在法庭承認串謀勸說、引誘亞裔為主的婦女到麻州和維州賣淫和洗錢。李俊明也已認罪，預計下個月宣判。來自加州托倫斯的詹姆斯·李被控為該運作租用公寓，上月對參與該計畫以及欺詐性獲得近60萬元的疫情救濟金認罪，刑期將在下個月公布。
根據法庭紀錄，估計李含的妓院提供近1萬次商業性行為，使她在四年多的時間裡賺了超過500萬元。
李含的聯邦公設辯護人勞德(Scott Lauer)請求寬大處理，稱李含在韓國貧困環境長大，父親酗酒且有虐待行為，到美國後，她在加州、拉斯維加斯和紐約成為性工作者，之後定居麻州並繼續從事該行業。
有次她工作的妓院遭到突襲，李含從中看到發展妓院的機會。辯方辯稱，沒有任何性工作者被迫從事這項工作，她們保留了高達70%的收入。她的客戶都經過審查以減少危險，她也沒有扣留這些女性的旅行文件。
勞德稱，雖然涉及賣淫的案件通常會出現對女性施加某種程度的強迫或脅迫，但本案並非如此。李含本人曾是性工作者，與那些以犧牲工作者利益致富的皮條客(或老鴇)有本質區別。
助理檢察官魏恩斯坦(Lindsey Weinstein)表示，李含確實沒有虐待她的工人，但這並不能改變她將她們招募到陌生城市長時間出賣身體、幾乎不離開公寓的事實。
穿著橘色囚衣的李含，通過翻譯向法庭道歉，表示她只是想支持這些女性，其中一些人逃離家庭暴力或缺乏教育。她說，「我聽了她們的故事，並試圖幫助她們。」
當局表示，麻州和北維州的賣淫網絡，客戶包括政客、公司高管、軍官、律師、教授和其他有廣泛人脈者。近30名涉嫌買春人士，本月陸續在劍橋出庭。
檢方表示，在妓院工作的女性未被識別或提出刑事起訴，則視為受害者。
檢方指控，該賣淫網絡使用網站虛假宣傳提供攝影裸體模特，並在麻州的水城(Watertown)、劍橋，以及維州的泰森斯和費爾法克斯租用高檔公寓作為妓院。
上一則
國防部逾90萬文職 擬裁減6萬個 包括數千退伍軍人
下一則
FB留言