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波士頓東北大學有包裹爆炸 FBI調查發現疑點重重

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波士頓東北大學有包裹爆炸 FBI調查發現疑點重重

編譯孫梁／綜合14日電
東北大學13日晚發生一起包裹爆炸，聯邦調查局波士頓辦公室對一名報告爆炸的校方人員進行調查，質疑他可能撒謊和策畫了爆炸。(美聯社)
東北大學13日晚發生一起包裹爆炸，聯邦調查局波士頓辦公室對一名報告爆炸的校方人員進行調查，質疑他可能撒謊和策畫了爆炸。(美聯社)

位於波士頓東北大學校園13日晚發生包裹爆炸事件，在校園引起驚恐，學生在課堂和餐廳議論紛紛，聯邦調查局(FBI)波士頓辦公室14日對一名報告爆炸的校方人員進行調查，質疑他可能撒謊和策畫了此一事件，校方也發布公告強調校園安全。

爆炸中一名開啟包裹的工作人員手部受輕傷，被送醫治療，但調查人員認為這名45歲員工的陳述前後矛盾，他手部的傷口也不符合爆炸造成的傷勢。

調查人員說，爆炸的包裹是硬質塑膠箱，裡面裝有批判虛擬現實的材料，還提到臉書創辦人查克伯格(Mark Zuckerberg)，但沒有發現任何爆炸物。調查人員不認為包裹是郵局寄來的，塑膠箱是Pelican公司的產品，用來裝敏感設備的硬箱子。

校方網站發布校長和教務長簽署的公告，說「昨晚的事件加重了許多人的焦慮感，我們要強調，多個執法部門的調查證實校園安全無虞。」

學校14日的課程和其他活動一切如常，校方為學生和教職員提供了諮詢服務，許多學生雖然知道校方的安全保證，但仍感到擔憂，一名女生說：「無論是教室、餐廳還是其他地方，人們都在談論昨晚發生的事，許多人依然焦慮害怕。」

校方說，一名員工晚7時許在霍爾姆斯教學樓(Holmes Hall)打開送來的包裹時爆炸，員工的手部輕傷，但沒公布員工的姓名。波士頓警局拆彈小組前往距東北大學校園不遠的波士頓美術博物館，解除了另一個包裹的威脅。

霍爾姆斯教學樓設有東北大學的仿真媒體實驗室，主要是設計、研發和探索虛擬世界的技術，樓內還有關於女性、性別和性問題研究的部門。

東北大學是位於波士頓市中心的私立大學，約有1萬6000名本科生。

波士頓2013年馬拉松賽發生兩枚炸彈爆炸，造成三人死亡和260多人受傷，此次爆炸是2013年以來波士頓的最嚴重的恐慌事件。

波士頓 東北大學 博物館

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