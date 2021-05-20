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麻州公衛緊急到期後 防疫規定也將失效

編譯中心╱綜合報導
麻州公衛緊急狀態結束後，多項疫期保護規定也將失效。(美聯社)
麻州公衛緊急狀態結束後，多項疫期保護規定也將失效。(美聯社)

麻州州長貝克本周宣布，公衛緊急狀態行政令將於6月15日失效，意味著調酒可外帶、餐點外送公司抽成上限15％等防疫規定也將終止，放寬的戶外用餐區8月起將無法源依據。州議會要求州府提供清單，哪些臨時規定將因此失效，也研究是否可能延長，幫助商家度過難關。

議會之前曾提案失業者減稅、凍結失業保險費率兩年、聯邦紓困金免稅、限制外送平台抽成上限、准許調酒外帶、延長戶外用餐區、給地方政府更多權力等，但因預期公衛緊急狀態不會太早結束而擱置。據悉，這些議題均有望重回檯面，議會指此舉有助平穩轉入疫後復甦階段。由於議會將開始審議年度預算，掌握大權，州長已表示願意合作。

此外，疫期禁止因欠費切斷住宅瓦斯、電力、水等服務的規定，也將於7月1日失效。對於欠租房客的臨時保護令，有效期也僅至公衛緊急狀態結束後的45天。

麻州餐飲業者協會正與州府、議會討論方案。業者表示，疫期為戶外用餐區投資上萬元，需要更多時間才能回收。即便開放堂食容量限制，但現在許多顧客仍對室內用餐有顧慮。雖然州府保護的法源失效，維持或拆除仍將由地方政府決定。

議會今年初也通過立法，並經州長簽署生效，公衛緊急狀態結束後兩年內，保險公司不得對網路看診額外收費，其他服務費用則限制90天內。是否延長？也將被討論。

緊急狀態 麻州 保險

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