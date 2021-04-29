我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登演說「藏野心」： 4.1兆新政 美危機變轉機？

老有所養 加州提案成人健保允納父母

波士頓放寬公共聚會人數限制 多數解禁延後3周

編譯中心╱綜合報導
波士頓鬆綁時間表，多數比州府延後三周。(美聯社)
波士頓鬆綁時間表，多數比州府延後三周。(美聯社)

波士頓代理市長珍妮(Kim Janey)表示，周五(4月30日)將比照州府，鬆綁口罩令，5月10日大型宴客場所容量上限調至25％，但州府其餘解禁時間表，因市府、商家需要時間準備，多數會延後三周實施，且內容可能調整。

市府3月底曾宣布，在確診率降至2.75％之前，不會啟動下階段鬆綁，而該數字目前為3.6％，East Boston、 Dorchester、Roslindale三區仍高於5％。但因整體疫情數字朝正面發展，新確診率比前周下降34％，平均日增144例，至上周，波士頓居民33.1％完全接種，55.1％至少施打一劑，市府指可謹慎開放，也帶動商業復甦。

4月30日起，波士頓將依州府規定，能維持社交距離的戶外場合，可不戴口罩，但室內外活動及室內小型聚會，除飲食外，仍應戴口罩。室內外公共聚會人數上限，放寬至100及150人，私人聚會仍維持10及25人，但預計6月19日，各類公私聚會都可開放至室內200人、室外250人。衛生單位將緊密監視疫期變化，並適時調整規定。

5月10日起，室內外球場、運動場容納上限增至25％。計畫6月1日開放大型戶外專業及業餘團隊運動賽事，包含青少年比賽。餐廳、表演廳的演唱也根據州府規定解禁。6月19日起，防疫計畫經核准，街坊節、遊行、園遊會可開放50％人數；酒吧、酒莊等可重啟，但僅提供座位服務，每桌限90分鐘，舞池不開放。堂食每桌限十人，不須點餐才准點酒。

若疫情允許，8月22日起，波士頓將取消所有商業限令，包含舞廳、夜總會、桑拿等均可再次營業。

相關規定網址：boston.gov/smallbusiness。

波士頓 疫情 解禁

上一則

賓州已打疫苗者 散步、運動可不戴口罩

下一則

華府作協講座「藝術有話要說」 周密談日海軍版畫

延伸閱讀

紐約州府管理接種點 明起打疫苗免預約

紐約州府管理接種點 明起打疫苗免預約
楊安澤籲州府鬆綁餐廳、酒吧限制令 取消宵禁規定

楊安澤籲州府鬆綁餐廳、酒吧限制令 取消宵禁規定
要不要戴口罩？多州府會鬥法 公衛討論變政治問題

要不要戴口罩？多州府會鬥法 公衛討論變政治問題
放眼波士頓市長選舉 珍妮挑戰警察促警務改革

放眼波士頓市長選舉 珍妮挑戰警察促警務改革
波士頓警察工會前主席涉性侵兒童 部分調查報告曝光

波士頓警察工會前主席涉性侵兒童 部分調查報告曝光
疫苗添信心 波士頓推出計畫「振興觀光」

疫苗添信心 波士頓推出計畫「振興觀光」

熱門新聞

維吉尼亞州非裔布朗車子拋錨，警察開車載他回家，男子後來撥打911電話，被同一名警察開十槍受重傷。(取材自臉書)

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

2021-04-23 21:05
20前未歸還舊影帶，竟惹來重罪。(FOX/New York Post)

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

2021-04-25 20:44
聯邦參議員克魯茲。（Ted Cruz推特）

罵完後投贊成票 克魯茲改口反仇亞法案

2021-04-23 19:27
零售物價持續上漲，消費者荷包失血。（KHOU 11）

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

2021-04-20 21:09
女教師踩小孩的照片。（Fox 4截自推特）

跪頸案定罪日 女教師貼這種照片遭停職

2021-04-22 20:15
遭到哈里斯縣檢警追緝的Abreu，擅於改變造型。(哈里斯縣檢察官辦公室)

機警槍店員工 因為一句話挽救不少生命

2021-04-26 20:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了

大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了
拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖

拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖
乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針

乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針
遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半

遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半
膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝

膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝