波士頓放寬公共聚會人數限制 多數解禁延後3周

波士頓鬆綁時間表，多數比州府延後三周。(美聯社)

波士頓 代理市長珍妮(Kim Janey)表示，周五(4月30日)將比照州府，鬆綁口罩令，5月10日大型宴客場所容量上限調至25％，但州府其餘解禁 時間表，因市府、商家需要時間準備，多數會延後三周實施，且內容可能調整。

市府3月底曾宣布，在確診率降至2.75％之前，不會啟動下階段鬆綁，而該數字目前為3.6％，East Boston、 Dorchester、Roslindale三區仍高於5％。但因整體疫情 數字朝正面發展，新確診率比前周下降34％，平均日增144例，至上周，波士頓居民33.1％完全接種，55.1％至少施打一劑，市府指可謹慎開放，也帶動商業復甦。

4月30日起，波士頓將依州府規定，能維持社交距離的戶外場合，可不戴口罩，但室內外活動及室內小型聚會，除飲食外，仍應戴口罩。室內外公共聚會人數上限，放寬至100及150人，私人聚會仍維持10及25人，但預計6月19日，各類公私聚會都可開放至室內200人、室外250人。衛生單位將緊密監視疫期變化，並適時調整規定。

5月10日起，室內外球場、運動場容納上限增至25％。計畫6月1日開放大型戶外專業及業餘團隊運動賽事，包含青少年比賽。餐廳、表演廳的演唱也根據州府規定解禁。6月19日起，防疫計畫經核准，街坊節、遊行、園遊會可開放50％人數；酒吧、酒莊等可重啟，但僅提供座位服務，每桌限90分鐘，舞池不開放。堂食每桌限十人，不須點餐才准點酒。

若疫情允許，8月22日起，波士頓將取消所有商業限令，包含舞廳、夜總會、桑拿等均可再次營業。

相關規定網址：boston.gov/smallbusiness。