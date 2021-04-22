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放眼波士頓市長選舉 珍妮挑戰警察促警務改革

編譯中心╱綜合報導
代理市長珍妮以羅斯案正式挑戰警界。(美聯社)
代理市長珍妮以羅斯案正式挑戰警界。(美聯社)

宣布參選波士頓市長補選的代理市長珍妮(Kim Janey)持續累積政治能量，這次的對手是警察

66歲的波士頓警察工會前主席羅斯(Patrick Rose Sr.)1995年涉嫌一起12歲少女性攻擊案後，繼續任職警察20年，雖然女孩事後撤訴，刑事控罪取消，但波士頓環球報指，內部調查單位根據較低的定罪標準，發現羅斯觸法，但未呈報。

去年，另一女子出面，指羅斯在她7至12歲期間多次性虐，接著近期又有四名受害者指證，Rose被控超過30項兒童性虐罪，但拒絕認罪。媒體要求調閱警方內部調查紀錄未果。

珍妮可以選擇與前任市長偉殊一樣，指警方內部調查涉及原告隱私，因此不公開。曾任市議長的她，也可跟隨市議會進步派風潮，要求警方公布紀錄，但可能因此得罪警察工會，影響日後選舉。

她最後選擇挑戰警察，表示身為母親及祖母，對於羅斯被揭發後，政府毫無作為，導致更多人受害，感到憤怒，並要求事件透明化。

波士頓警察加班費申報、內部紀律等規定，均由工會把持，市長無法直接干涉。前任市長偉殊雖任命Dennis White為局長，但他因威脅射殺妻子被停職調查，所以目前暫無局長。珍妮也承接了這些挑戰。但偉殊離職前留下些許貢獻，包含設置新的警務監督辦公室，成員包含一般市民。

東北大學法律教授Daniel Medwed分析，珍妮若支持警察，以波士頓現況，等於想爭取白人選票。2017年白人仍占當地44％人口，且因投票率高，在選票中比率更高。但這次選舉將反映白人中產階級持續遷離，人口結構快速改變。

麻州大學教授Erin O'Brien指，2018年Rachael Rollins於波士頓檢察官選舉勝出，擊敗長期立場挺警的對手。這次市長選舉的領先者當中，幾乎無人尋求警察工會支持，均可視為訊號。

WBUR及 MassINC近期民調發現，華裔市議員吳弭(Michelle Wu)支持率19％，珍妮18％，兩人均公開要求警務改革，而46％選民仍未決定投給誰。

警察 波士頓 麻州

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