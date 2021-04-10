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疫苗添信心 波士頓推出計畫「振興觀光」

編譯中心／綜合報導
波士頓推動觀光宣傳，復甦相關產業。(美聯社)
波士頓推動觀光宣傳，復甦相關產業。(美聯社)

波士頓代理市長珍妮(Kim Janey)本周推出振興觀光計畫，並形容此舉是「疫情以來首次大膽嘗試，讓社區居民都能走出來」。

旅遊和觀光業可說是波士頓的第三大產業，去年和其他觀光城市一樣受到疫情的重挫，珍妮表示該產業的從業人員有多達七成為少數族裔，影響相當嚴重。

大波士頓會議與遊客中心(Greater Boston Convention and Visitors Bureau)總裁瑪莎‧薛瑞頓(Martha Sheridan)表示，受疫情波及，全市的觀光業營收衰退70%，飯店業者更衰退80%，復甦之路還相當漫長。波士頓和其他同樣受疫情衝擊的觀光地區，競爭會相當激烈。

市長也指派All Inclusive Boston計畫小組，專門負責旅遊觀光業的復甦：「他們將展現波士頓的最新樣貌，包括更多元的商家、藝術家，這是個歡迎所有人的城市」；而除了在波士頓市區，新英格蘭及三州地區(Tri-State Area)也都能看到宣傳波士頓觀光旅遊的廣告。

繼疫苗接種規模持續擴大，大幅增強旅客們外出的信心和意願；薛瑞頓表示：「許多在波士頓的餐廳、旅遊景點和店家都已經準備好，用嚴謹安全的方式迎接客人。」

市長強調：「疫情還沒有結束，必須持續帶著口罩、勤洗手、保持社交安全距離，並且定期接受病毒檢測。此外，每個人都應該接種疫苗。」

波士頓 觀光 疫情

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