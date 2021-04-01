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8.45億紓困卻減班 MBTA：人手不足 難全面復駛

編譯中心╱綜合報導
MBTA稱，部分削減服務短時間內難恢復。(本報檔案照)
MBTA稱，部分削減服務短時間內難恢復。(本報檔案照)

麻州國會眾議員 Stephen Lynch近日質詢麻州公共交通署(MBTA) 收到8.45億元聯邦新冠紓困撥款，卻仍縮減服務班次。當局隨後宣布將盡快恢復因疫情減班的公車及地鐵服務，但因人手不足問題。加上新人培訓，不確定何時能全面復駛。

MBTA總經理Steve Poftak 此前表示，疫期乘客數大減，預期載客率需數年才會恢復，也將陷入長期虧損，因此聯邦撥款優先用於彌補赤字，另減班服務至6月，約可節省2100萬元支出。但Lynch指，撥款的原因就是避免削減服務，影響經濟復甦。諸如華府、紐約等，聯邦皆因相同因素撥款。不應該一手拿了納稅人出資的補助，另一手對納稅人減少服務。

MBTA原對州議會表示，最快要等到7月才會完整恢復疫情前的服務。近日改口，將緊密關注乘客數變化，也已指示部分路線停止人員無薪假，持續招聘及培訓地鐵、公車司機以應付恢復部分班次後的人力需求。

MBTA指，疫期減班服務，雖未裁員，也沒有因疫期的離職、退休潮進行招聘，目前經費雖有著落，想恢復班次，卻有人手不足問題。

波士頓代理市長珍妮(Kim Janey)表示，減少班次及路線，惡化公共運輸的不公平性。近期一向研究指，非洲裔公車乘客每年比白人乘客多花64小時搭車。若大眾運輸公平開放，減少的塞車、空汙對所有人都有利。

為測試免費使用是否能帶動居民選擇大眾交通工具，波士頓市府提供五個區域1000名工作者免費MBTA及共享單車Bluebikes。未來有可能擴大實施，也希望以此刺激商業復甦。

五區分別為：Nubian Square、Three Squares (Jackson, Hyde, and Canary) in Jamaica Plain、 Mission Hill、East Boston、Fields Corner。可選擇價值60元的電子車票(CharlieCard)或兩個月免費共享單車Bluebikes。

該計畫將在未來兩個月逐步啟動，隨機選擇報名者，可獲5至60元價值不等的儲值票。選擇兩個月免費單車共享者，可不限次數使用，每次少於45分鐘，超過者需自費每半小時2元。

申請網址：https://www.boston.gov/departments/transportation/main-streets-free-public-transit-pilot，或發簡訊free ride到1(866)396-0122。

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