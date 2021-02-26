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麻州3月1日起再鬆綁 取消餐館容量限制

記者唐嘉麗／波士頓報導

麻州州長貝克25日表示，麻州將在下周一進入商業重啟第三階段，室內表演和娛樂活動將重新開放，各場所容量限制將提高至50%；他說，如果疫情持續改善，麻州可於3月22日進入重啟計畫的第四階段。

自下周起， 麻州音樂廳、劇院等室內表演場所可以50％的容量重新開放，最多容納500人。像激光標籤、溜冰、蹦床、障礙道等有較多互動接觸的室內娛樂活動也可以50％的顧客容量限制重新開放，商家員工人數不在限制內。其他如電子遊戲機店、健身中心、圖書館、博物館、辦公室等場所也以容量50%的限制開放。餐廳容量限制將取消，但仍有保持六呎社交距離、每桌至多六人、客人用餐時間限制90分鐘等限制。

下周一起，麻州公共場所聚會限制增至室內100人、室外150人。私人住宅和後院舉行的戶外聚會人數仍限制25人、室內聚會人數上限仍為10人。

根據法規，目前只能在婚禮等特別活動使用舞池，今年夏季將允許過夜營地活動。展覽館和會議廳可在遵守限制和防疫規定的前提下運營。

貝克強調，民眾此刻仍須戴口罩，儘量避免與直系親屬以外的人接觸。

如果情況良好，麻州可望在3月22日進入重啟商業計畫的第四階段第一步驟，屆時將允許紅襪隊芬衛球場、新英格蘭愛國者美式足球隊吉列體育場等大型運動場地以12%的容量開放球迷入場觀賽。

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