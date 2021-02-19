MBTA削減服務 或影響麻州長期住房政策

MBTA削減服務引發影響靠近公共交通站開發新住房的長期策略擔憂。(記者劉晨懿之／攝影)

因疫情 衝擊，麻州 公共交通署(MBTA)計畫減少服務，但住房提倡者擔憂，關閉部分線路和減少班次，與十幾年來的麻州住房政策背道而馳，影響靠近公共交通站開發新住房的長期策略。

TransitMatters組織人Jarred Johnson對波士頓 環球報說，MBTA削減服務是個令人難以置信的短視決定；即便疫情後恢復，或僅對公共交通系統破壞12至14個月，但恐改變10年住房政策軌跡。

不過，住房融資機構MassHousing執行董事Chrystal Kornegay說，儘管出現新冠疫情，州府仍在繼續資助以交通為導向的開發項目，增加火車站附近住房仍是優先項。作為MBTA財政管理委員會成員之一，他認為MBTA削減服務是臨時解決方案，對住房的挑戰也僅為臨時性。

根據麻州住房合作組織(Massachusetts Housing Partnership)估計，自2011年以來，約60%新開發住房，約7萬個單位，建在MBTA車站半英哩範圍內。該組織認為，如果通勤火車可靠度下降，這種情況很容易轉變。

近年來，波士頓地區城鎮批准越來越多在MBTA車站附近建造規模大、停車位少的住宅樓；州府也鼓勵在通勤火車站附近建造更多住房，包括允許在車站附近開放更密集住房，只需確保20%單位是可負擔單位。

有望成為南部海岸最大的新公寓開發項目之一的Harborwalk綜合公寓樓位於普利茅斯通勤火車站，去年第一階段開盤時，開發商曾希望說服MBTA在該站安排更多列車，然而此站被列入MBTA車站關閉計畫中。開發商原本圍繞公共交通而開發，擬依靠通勤火車站吸引更多住戶，當前第三階段和第四階段規畫大受影響。

麻州智能發展聯盟(Massachusetts Smart Growth Alliance)顧問勒鲁(Andre Leroux)指出，長期來看，削減服務可能促使重新思考如何使用MBTA。當前整個票價結構和服務頻率都是為去市中心的中高收入通勤者設計；而比較明智的改變是關注就業較多的郊區和居民多的市中心，讓交通系統不再是樞紐-輻射模式，而更像一張網，更好的服務更廣泛人群。