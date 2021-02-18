歌唱家黃靖懿 獲全美亞裔英雄獎

黃靖懿主演歌劇「霍夫曼的故事」，飾演奧林匹亞。(萬兵傳提供)

波士頓 地區知名女高音黃靖懿近日因專業歌唱成就、聲樂舞台表演、音樂教育 等社會貢獻，獲得麻州州長貝克頒贈全美亞裔精英領袖聯網計畫「全美亞裔英雄獎」。

黃靖懿出生於四川成都，先後獲得於四川音樂學院音樂教育學士，上海音樂學院聲樂表演碩士，美國Longy音樂學院歌劇 表演藝術家文憑和聲樂表演碩士學位。曾在上海歌劇院、中國歌劇舞劇院擔任歌劇演員。

她說，當年參加全國高校音樂比賽，敲開自己歌唱夢想的大門；上海音樂學院三年的刻苦訓練和學習，在歌劇表演和演唱打下堅實基礎。2006年獲得「上海之春國際藝術節」聲樂比賽三等獎；2007年被選入為期一年的「周小燕國際歌劇中心」，大大提升歌劇舞台上的表演功力，高強度高質量的訓練為成為歌唱演員奠定基礎。

2009年畢業後，黃靖懿先後成為上海歌劇院和中國歌劇舞劇院的歌劇演員，演出多部歌劇，參與近百場音樂會演出，歌唱技術、音樂表達、語言和舞台表演上日趨成熟，是2014年全球入選ISING國際歌唱家音樂節的30位藝術家之一。

2016年赴美留學，在波士頓Longy音樂學院的歌劇表演系深造期間先後主演「劇院經理」、「霍夫曼的故事」等多部歌劇，並在國際聲樂比賽上大放光彩；2019年更連獲「金色古典國際音樂比賽」第一名、奧地利「薩爾斯堡國際音樂比賽」聲樂組第一名、荷蘭「阿姆斯特丹國際藝術大師賽」聲樂第一名、美國「門徒國際聲樂比賽」第二名等四項國際比賽大獎，並於2019年底在紐約卡內基音樂廳兩次參加獲獎者音樂會演出。

馳騁於國際歌劇舞台和音樂會同時，黃靖懿也積極參與波士頓地區演出，2019 Weston華人春晚、Del West Opera主辦的「伯恩斯坦誕辰100週年紀念音樂會」、牛頓中文學校60周年慶典大型音樂會、第三屆全美亞裔婦女會慶典音樂會、波士頓聖公堂教會音樂會、2018年LONGWOOD歌劇公司夏季系列音樂會等，都有她以美麗歌聲、精彩表演成就自己、 回饋社會。

此外，她熱心投身教育事業，先後在牛頓中文學校、文誠中文學校開授聲樂課，最近又擔任布魯克蘭中文學校董事，致力音樂教育推廣。

以屈原「離騷」中的「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」為座右銘，黃靖懿嚴於律己、努力奮進，期待在歌劇舞台上繼續絢麗綻放。