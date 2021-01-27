我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國

去年營收降4% 道富將裁1200職位

記者劉晨懿之╱波士頓報導

新冠疫情初期，道富公司(State Street)領導層曾保證2020年不會裁員，讓員工在疫情困境中有一些保障，但該公司2021年計畫裁減1200個職位。

波士頓環球報，道富集團首席財務官阿博夫(Eric Aboaf)近日在財報電話會議上告訴分析師和投資者，該公司  2021年計畫裁減約1200個職位，其中大部分是中層管理人員，將通過一些新的關鍵性招聘來部分抵消。這些裁減職位占道富全球3.9萬名員工的3%左右，不過部分受影響的員工或可在公司內部找其他部門工作。

該公司正在核算一筆8200萬元的費用，以支付與這些裁員相關的遣散費。

阿博夫表示，此決定是對2019年所做的高級管理層級別削減的補充。為共同基金公司和其他資產管理公司提供服務的道富集團，2019年開始計畫削減1500個崗位，那年結束時，在包括波士頓的高成本地點削減了約3400個工作。

他說，通過新一波裁員，該公司計畫在2021年節省1.2億元，並在下一年節省約兩倍金額，預計今年將通過縮小辦公室面積，再節省3000萬元的房地產支出。

不過，首席執行官奧漢利(Ron O’Hanley)表示，道富仍維持在興建中的One Congress塔樓租下50萬平方呎空間作為新總部的計畫；該公司有望在2022年底入駐。

2020年道富集團營收下降4%，很大程度上是因為低利率帶動利息相關收入下降。不過，奧漢利說，裁員的主要原因是金融服務的自動化變得更加有效和高效。

奧漢利表示，預計許多將失去現有工作的員工將通過公司內部的人才市場職位安排系統找到新的工作。

道富集團沒有公布波士頓地區裁員詳情，該公司在麻州有1萬名員工，主要在波士頓和昆市。

裁員 波士頓 疫情

上一則

維州疫苗短缺 費郡Inova醫院撤銷第1劑預約

下一則

ShopRite關閉新州藥房 客戶轉至CVS

延伸閱讀

預期疫情舒緩 今年波士頓馬拉松賽訂10月11日舉行

預期疫情舒緩 今年波士頓馬拉松賽訂10月11日舉行
亞馬遜計畫波士頓大幅擴張 增3千新崗位

亞馬遜計畫波士頓大幅擴張 增3千新崗位
香港零售銷售今年仍不妙 恐現裁員倒閉潮

香港零售銷售今年仍不妙 恐現裁員倒閉潮
12月大裁員 灣區裁1.4萬人 加州占全美37%

12月大裁員 灣區裁1.4萬人 加州占全美37%
迪士尼疫期大裁員 高管曝仍領千萬薪

迪士尼疫期大裁員 高管曝仍領千萬薪

香港失業率16年新高 東瀛遊遣散所有導遊

香港失業率16年新高 東瀛遊遣散所有導遊

熱門新聞

拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

2021-01-21 11:04
波士頓退伍軍人醫院冷藏庫插頭被人拔掉，1900劑Moderna 疫苗被破壞而無法使用。(歐新社)

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

2021-01-22 13:00
王義忠博士帶領全家抗疫成功，已恢復上班。 (記者封昌明／攝影）

德州華裔一家八口七染疫 隔離後「全」癒

2021-01-19 20:51
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)

為何槍殺5子 為何焚屋自盡 25歲媽咪有心魔卻無援

2021-01-23 21:18
德州女網紅Alexis Sharkey。（取自Alexis Sharkey臉書）

德州女網紅先遭絞殺再被棄屍

2021-01-20 00:27
為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

2021-01-22 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關