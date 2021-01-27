去年營收降4% 道富將裁1200職位

新冠疫情 初期，道富公司(State Street)領導層曾保證2020年不會裁員 ，讓員工在疫情困境中有一些保障，但該公司2021年計畫裁減1200個職位。

據波士頓 環球報，道富集團首席財務官阿博夫(Eric Aboaf)近日在財報電話會議上告訴分析師和投資者，該公司 2021年計畫裁減約1200個職位，其中大部分是中層管理人員，將通過一些新的關鍵性招聘來部分抵消。這些裁減職位占道富全球3.9萬名員工的3%左右，不過部分受影響的員工或可在公司內部找其他部門工作。

該公司正在核算一筆8200萬元的費用，以支付與這些裁員相關的遣散費。

阿博夫表示，此決定是對2019年所做的高級管理層級別削減的補充。為共同基金公司和其他資產管理公司提供服務的道富集團，2019年開始計畫削減1500個崗位，那年結束時，在包括波士頓的高成本地點削減了約3400個工作。

他說，通過新一波裁員，該公司計畫在2021年節省1.2億元，並在下一年節省約兩倍金額，預計今年將通過縮小辦公室面積，再節省3000萬元的房地產支出。

不過，首席執行官奧漢利(Ron O’Hanley)表示，道富仍維持在興建中的One Congress塔樓租下50萬平方呎空間作為新總部的計畫；該公司有望在2022年底入駐。

2020年道富集團營收下降4%，很大程度上是因為低利率帶動利息相關收入下降。不過，奧漢利說，裁員的主要原因是金融服務的自動化變得更加有效和高效。

奧漢利表示，預計許多將失去現有工作的員工將通過公司內部的人才市場職位安排系統找到新的工作。

道富集團沒有公布波士頓地區裁員詳情，該公司在麻州有1萬名員工，主要在波士頓和昆市。