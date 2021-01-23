新高！5.7萬人申請哈佛本科 錄取通知日將延後

哈佛本科生院今年申請人數創下歷史新高。(本報資料圖)

哈佛本科生院1月21日宣布，本次招生 超過5.7萬名學生申請哈佛本科生院，創下歷史新高，迫使招生辦公室將錄取通知發布日期推遲約一周。

據哈佛學生校報，哈佛2025屆招生收到的申請比去年的4萬0248名學生申請人多 42%。

哈佛招生辦公室21日通知申請者，由於申請者過多，錄取決定發布日期將推遲到4月6日。哈佛去年是在3月26日發布2024屆錄取通知。

哈佛學院發言人Rachael Dane稱，招生人員需要更多的時間徹底審查所有的申請人，確保錄取決定謹慎而全面。

今年哈佛大學 有747人被提前錄取，本屆提前申請人數也創下紀錄，提前錄取率7.4%則是該校開放提前錄取來新低。哈佛將約80%的提前申請者放入到常規錄取周期。

在去年12月提前錄取決定公布後，招生部主任菲茨西蒙斯（William R. Fitzsimmons）曾表示，他認為申請人數的大幅增加是由於哈佛強大的學生財政援助計畫、加強在線招聘工作， 以及將標準化測試改為非必須因素的決定。

儘管2025屆提前錄取申請也創新高，但招生辦公室並沒有推遲提前錄取決定的發布時間。

鑒於常規錄取決定推遲，哈佛將給被錄取的學生多兩天時間來決定是否接受哈佛的錄取名額。學生可在5月3日晚上11時59分之前接受或拒絕新生班的名額。