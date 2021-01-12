偉殊離任 波士頓市長大位競爭激烈

波士頓市長偉殊被提名為下任勞工部部長，空出的市長職位預計有激戰。(波士頓市長辦公室提供)

波士頓 市長偉殊被提名為下一任勞工部長，其離任進一步推高市長競選激烈程度，已有約10人公開宣布、考慮或被傳言將參選。

波士頓不分區華裔市議員吳弭和第四區非裔 市議員坎貝爾（Andrea Campbell）去年已宣布參選市長；據波士頓環球報，市長偉殊離任後，現任市議會主席傑妮(Kim Janey)將代理市長，是她展競選市長活動的絕佳政治機會；波士頓歷史上任職時間最長的市長萬寧路(Thomas M. Menino)就是在1993年以市議長身分代理市長後，成功競選成為市長。

傑妮近日表示，不排除參選市長的可能性。

波士頓警察局長格羅斯(William G. Gross)也被傳言將競選市長。格羅斯2018年8月波士頓警局首位非裔局長。消息人士稱，當偉殊接受拜登政府的內閣職位後，格羅斯「95%確定」將競選市長，最終決定將與其母親等家人商討。

另一位被列為潛在參選人的是不分區市議員法拉堤（Michael Flaherty），他曾參選市長，是擁有全市資源的無黨派議員。目前他未確認參選，但表示格羅斯是否參選將影響他的決定。他說，格羅斯受人歡迎和尊重，能迅速籌集大量資金，會是個令人生畏的競選對手。

據稱，另外還至少有六位官員或議員考正考慮參選，包括波士頓不分區市議員佐治（Annissa Essaibi-George）、薩福克郡警長Steven W. Tompkins、波士頓市衛生與公共服務局局長Marty Martinez，以及南波士頓州參議員Nick Collins、北端州眾議員 麥家威和南端的眾議員Jon Santiago等。