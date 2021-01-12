我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

全球首例 加州聖地牙哥8大猩猩染疫

偉殊離任 波士頓市長大位競爭激烈

記者劉晨懿之／波士頓報導
波士頓市長偉殊被提名為下任勞工部部長，空出的市長職位預計有激戰。(波士頓市長辦公室提供)
波士頓市長偉殊被提名為下任勞工部部長，空出的市長職位預計有激戰。(波士頓市長辦公室提供)

波士頓市長偉殊被提名為下一任勞工部長，其離任進一步推高市長競選激烈程度，已有約10人公開宣布、考慮或被傳言將參選。

波士頓不分區華裔市議員吳弭和第四區非裔市議員坎貝爾（Andrea Campbell）去年已宣布參選市長；據波士頓環球報，市長偉殊離任後，現任市議會主席傑妮(Kim Janey)將代理市長，是她展競選市長活動的絕佳政治機會；波士頓歷史上任職時間最長的市長萬寧路(Thomas M. Menino)就是在1993年以市議長身分代理市長後，成功競選成為市長。

傑妮近日表示，不排除參選市長的可能性。

波士頓警察局長格羅斯(William G. Gross)也被傳言將競選市長。格羅斯2018年8月波士頓警局首位非裔局長。消息人士稱，當偉殊接受拜登政府的內閣職位後，格羅斯「95%確定」將競選市長，最終決定將與其母親等家人商討。

另一位被列為潛在參選人的是不分區市議員法拉堤（Michael Flaherty），他曾參選市長，是擁有全市資源的無黨派議員。目前他未確認參選，但表示格羅斯是否參選將影響他的決定。他說，格羅斯受人歡迎和尊重，能迅速籌集大量資金，會是個令人生畏的競選對手。

據稱，另外還至少有六位官員或議員考正考慮參選，包括波士頓不分區市議員佐治（Annissa Essaibi-George）、薩福克郡警長Steven W. Tompkins、波士頓市衛生與公共服務局局長Marty Martinez，以及南波士頓州參議員Nick Collins、北端州眾議員麥家威和南端的眾議員Jon Santiago等。

波士頓 眾議員 非裔

上一則

疑未幫川普找到舞弊行為 媒體爆：喬州韓裔檢察官遭白宮施壓辭職

下一則

減稅、發錢 馬州提10億紓困

延伸閱讀

波士頓市長偉殊 任勞工部長；羅德島州長雷蒙朵 掌商務部長

波士頓市長偉殊 任勞工部長；羅德島州長雷蒙朵 掌商務部長
波士頓市長偉殊將入閣任勞工部長

波士頓市長偉殊將入閣任勞工部長
波士頓警務改革 成立獨立問責辦公室

波士頓警務改革 成立獨立問責辦公室
疫情仍嚴峻 波士頓商業限制令再延3周

疫情仍嚴峻 波士頓商業限制令再延3周
商務部長羅斯：馬上開始執行川普最新中國app禁令

商務部長羅斯：馬上開始執行川普最新中國app禁令
疫情仍嚴重 波士頓商業限制期再延三周

疫情仍嚴重 波士頓商業限制期再延三周

熱門新聞

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范軼然(圖左)。(芝加哥大學官網、芝加哥警局)

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

2021-01-10 23:19
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25
川普支持者在華府集會，要求國會參院拒絕認證選舉結果。美聯社

挺川人士華府抗議 上廁所成難題

2021-01-06 15:19
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32
北喬治亞聯邦檢察官Byung J.

北喬治亞聯邦檢察官辭職 立即生效

2021-01-04 17:29
達拉斯地區的一名婦女乘坐私人飛機「猛攻」國會。（取自Jenna Ryan推特）

國會抗議非全鄉民 女子乘私人飛機助陣

2021-01-08 23:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人