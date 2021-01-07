波士頓去年凶殺槍案上升 強暴搶劫減近千起

2020年波士頓凶殺案和槍擊案大幅度增加，但強暴和搶劫案減少了近千起。(記者唐嘉麗／攝影)

2020疫情年中，波士頓 凶殺案出現兩位數增長，槍擊 案也大幅度增加；根據波士頓警察 局上周公布的初步年終數據，最嚴重的犯罪，包括強暴、入室搶劫和搶劫案減少了近1000起。

波士頓警方2020年記錄了57起凶殺案，2019年波士頓的37起殺人案是20年來的新低；2018年為56起。

據波士頓環球報，刑事司法委員會(Council on Criminal Justice)的報告顯示，2020年美國21個城市的凶殺案大幅增加；巴爾的摩連續第六年突破300起凶殺案；紐約市則以447起凶殺案成為近十年來最致命的一年；芝加哥、底特律、費城、洛杉磯和密爾沃基的殺人案也激增。

報告稱，暴力事件在夏季和秋季達到頂峰，恰逢非裔佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死的大規模抗議活動，但「社會動蕩和暴力事件加劇之間的聯系仍然不確定。」而新冠疫情與暴力事件上升之間的聯系更為具體。報告說，社會疏遠使得警方難以預防和調查犯罪，也阻礙街道外聯人員的反暴力努力。

波士頓在2020年也發生更多槍擊事件。致命槍擊事件2020年有45起，而2019年為28起。非致命性槍擊事件從前一年的163起上升到去年的231起。

與全國的趨勢相呼應，波士頓的商業盜竊案也有所上升。零售商2020年經歷了544起入室盜竊，而2019年為335起。

根據刑事司法委員會的報告，2020年6月的第一周，全國範圍的商業盜竊案突然激增，恰逢許多城市發生大規模抗議警察暴力的活動。

即使槍擊案數量上升，波士頓警方在2020年從街上移走的槍支數量也增加到444支，而2019年為393支。

疫情一定程度也阻礙了某些犯罪的發生。居家令和在家工作增多後，入室搶劫、強奸、搶劫和盜竊案有所下降。2020年闖入居民家庭的犯罪減少了近250次；偷竊案減少1000多起；不過，汽車盜竊案從2019年的1137起上升到1189起。

上述所有犯罪都被歸類為第一部分犯罪(part one crimes)。總體而言，波士頓第一部分犯罪案從2019年的1萬7415下降到2020年的1萬6491件。

麻州另外兩個大城市春田市和伍斯特今年的凶殺案略有下降。春田市警方2020年記錄了18起凶殺案，2019年有20起。在伍斯特，警方報告2020年9起殺人案，2019年有12起。