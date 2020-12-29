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麻州共和黨副主席 疑白宮派對後染疫

記者劉晨懿之／波士頓報導

麻州共和黨委員會副主席曼騰(Tom Mountain)稱，本月早些時候參加白宮節日聚會後感染新冠病毒住院治療，幾乎用上呼吸機，還疑似傳染給四名家人；曼騰說，他當時沒有聽從家人的警告，現在正付出代價。

據波士頓環球報，60歲的曼騰最近幾周兩次入院，猜測自己是在白宮一年一度的光明節派對上感染新冠病毒。

曼騰回憶，該活動為減少聚會規模分為二場，但參與者仍超過100人，排隊進場時要求戴口罩，但沒有其他防疫措施，進入會場後幾乎無人戴口罩，大家都在吃東西。

派對後回到麻州，他按照規定進行檢測，結果呈陽性，他說自己一點都不意外。他在檢測之前已出現症狀。第二天病情惡化前往急診室，一天後出院；但一周後，病情再度惡化，回到醫院，情況嚴重，兩次幾乎要上呼吸機急救。他在第二次出院後一直在牛頓家中恢復至今，仍有部分新冠症狀，包括嚴重咳嗽和出汗，上周症狀嚴重到連電話都無法打，本周已有好轉。

雖無人能真正確定自己在哪裡感染，但曼騰說，他在參加白宮派對之前，健康狀況非常好；參加後三天就因新冠入院，其後一切開始惡化。

他說，派對前妻子曾強烈告誡他不要參加，但因為認為作為麻州共和黨副主席和猶太人共和黨委員會副主席，他有責任代表前往，未聽從妻子勸告。曼騰當時認為是正確的做法，他是活動中唯一來自麻州的與會者。

他說，活動上很多人都在交際、吃飯和拍照，但他與其他參與者感到失望的是，總統川普未現身；而是出現在另一場光明節派對中。曼騰說，如果他知道此派對有人感染會傳播病毒，他絕不會參加。

後悔未聽從家人建議，他說，他之前是那些認為自己不會被感染的人之一；但任何大型聚會，如果有來自全國各地者，就一定會有人感染。

當前，曼騰的妻子、兒子、兒媳和丈母娘都檢測出新冠陽性；他說，早前他戴口罩並不算認真，但現在熱衷於此，毫不懷疑其必要性。

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