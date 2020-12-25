麻州砸6.68億 紓困小企業 12/31開始申請

麻州州府新一輪小企業援助計畫將額外設立項目幫助受疫情衝擊最大的行業。（記者劉晨懿之／攝影）

麻州 州長貝克23日宣布啟動總額達6億6800萬元的受疫情 影響小型企業援助計畫，部分依賴於聯邦新冠疫情紓困法案。從下周起，麻州州府將開始向小企業發放數百萬資助，其中額外設立項目幫助受疫情衝擊最大的行業，包括餐飲業、室內休閒娛樂和零售業等。

據州府資料，新救濟計畫將提供最高7萬5000元補助，無需償還，但金額不超過企業三個月的運營費用，可用於員工工資及福利、辦公空間相關費用和償還債務。

新計畫在線申請門戶將於12月31日開放，1月15日關閉，預計獲得援助名單將於2月初公布。

麻州州府本周曾宣布通過麻州發展資本公司(MGCC)的新冠疫情小生意資助計畫提供近4900萬元資助，以支持超過1158家小企業。在此輪資助中，有逾1萬名申請者。

貝克23日宣布的新援助計畫將注入更多資金通過MGCC發放給小企業；於今秋設立的新冠疫情小生意資助計畫目前已有一批符合條件的申請者正在排隊。此次額外資金將能為更多待批申請者提供資助。目前已向該計畫提出申請、但因早前資金有限而未獲資格的符合條件小企業，將優先獲得資助，無需重新申請。

這筆額外資金還將用於在MGCC設立的額外資助項目，針對餐館、酒吧、餐飲業，室內休閒娛樂場所，健身 房和健身中心，攝影師或攝像師等活動支持專業人員，個人服務及零售業等疫情衝擊最大的小企業。

據波士頓環球報，新援助計畫獲得不少小企業主及相關組織讚揚。大都會區規畫委員會(Metropolitan Area Planning Council)執行主任Marc Draisen說，小企業數月來一直遊說建議「防疫限制和資金支持小企業需要齊頭並進」，並以不用償還的贈款而非貸款形式支持上萬家小企業。

麻州餐廳聯合組織(Mass. Restaurants United)創始成員Jody Adams說，很感激州府聽到餐飲業者的聲音。

查詢申請和資格要求等詳情可上網：www.empoweringsmallbusiness.org。