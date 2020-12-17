我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內政部長柏恩哈德確診新冠 無症狀…隔離繼續工作

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

憂12月疫情惡化 麻州州長籲雪天居家、過節不聚會

記者劉晨懿之／波士頓報導
官員呼籲年底節日應避免社交聚會，圖為商場為聖誕老人裝設隔版防疫。(美聯社。)
官員呼籲年底節日應避免社交聚會，圖為商場為聖誕老人裝設隔版防疫。(美聯社。)

麻州州長貝克敦促居民在大暴風雪期間盡可能待在家裡，在即將到來的假期中不要聚集和避免旅行；貝克說，感恩節期間的這類活動導致新冠病毒病例大幅飆升。

貝克16日下午在州府舉行的簡報會上說，除了鱈魚角和島嶼，17日麻州全境可能會出現至少一呎的積雪。他呼籲人們不要上路，如果可以的話，就待在家中；這不僅是為了居民安全，也把道路讓給清理積雪工作人員。

他說，感恩節以來新增新冠肺炎病例激增，給醫療系統帶來了 「重大壓力」。他警告說，12月的假期過後情況可能會惡化。

貝克在新聞發布會上說，今年最安全的慶祝方式是與同住的家庭成員一起慶祝，並推遲或取消任何旅行計畫，避免與不生活在一起的人聚會。參加聚會的人應戴上口罩，打開窗戶，講究衛生，保持社交距離。除此之外的任何類型的慶祝活動都有傳播病毒、傷害最愛的人的真正的危害潛力。

他補充道，就像他早前提及的那樣，今年節日不會和以前一樣。貝克說，「我們真的不能讓這些節日成為感恩節帶來的那種後果性事件。」

他指出，12月1日，即感恩節後的四天，麻州平均每天新增約2400個新冠病例；一周後，即感恩節後約10天，日均新增病例數幾乎翻了一番，達到近4800例。

貝克說，在過去三周內，新冠病毒住院人數增加了93%，重癥監護室的患者人數增加了73%。自感恩節以來，麻州有689人死於新冠肺炎。

麻州公衛署建議民眾舉辦線上頌歌，虛擬的或保持社交距離情況下拜訪聖誕老人，為親人送去節日食品；還鼓勵利用網上購物和非接觸式路邊取貨等方式進行假日購物。

麻州州長貝克敦促居民在大暴風雪期間盡可能呆在家里，在即將到來的假期中不要聚集和避...
麻州州長貝克敦促居民在大暴風雪期間盡可能呆在家里，在即將到來的假期中不要聚集和避免旅行。(州長辦公室提供)

麻州 社交距離 新冠肺炎

上一則

加州科技業出走潮 落腳奧斯汀

下一則

12/19慈濟健康講座 鄭新霖醫師談阿茲海默症

延伸閱讀

52.2%麻州人願盡快打疫苗 亞裔最積極

52.2%麻州人願盡快打疫苗 亞裔最積極
DoorDash叫外賣 需多付1.5元「芝加哥費」

DoorDash叫外賣 需多付1.5元「芝加哥費」
疫情惡化 麻州州長令經濟重啟倒退

疫情惡化 麻州州長令經濟重啟倒退
空病床給染疫者 麻州11日起限制擇期手術

空病床給染疫者 麻州11日起限制擇期手術
感恩節後病例激增 麻州經濟重啟倒退

感恩節後病例激增 麻州經濟重啟倒退

麻州確診新高 周末啟用伍斯特方艙醫院

麻州確診新高 周末啟用伍斯特方艙醫院

熱門新聞

凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬