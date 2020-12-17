憂12月疫情惡化 麻州州長籲雪天居家、過節不聚會

官員呼籲年底節日應避免社交聚會，圖為商場為聖誕老人裝設隔版防疫。(美聯社。)

麻州 州長貝克敦促居民在大暴風雪期間盡可能待在家裡，在即將到來的假期中不要聚集和避免旅行；貝克說，感恩節期間的這類活動導致新冠病毒病例大幅飆升。

貝克16日下午在州府舉行的簡報會上說，除了鱈魚角和島嶼，17日麻州全境可能會出現至少一呎的積雪。他呼籲人們不要上路，如果可以的話，就待在家中；這不僅是為了居民安全，也把道路讓給清理積雪工作人員。

他說，感恩節以來新增新冠肺炎 病例激增，給醫療系統帶來了 「重大壓力」。他警告說，12月的假期過後情況可能會惡化。

貝克在新聞發布會上說，今年最安全的慶祝方式是與同住的家庭成員一起慶祝，並推遲或取消任何旅行計畫，避免與不生活在一起的人聚會。參加聚會的人應戴上口罩，打開窗戶，講究衛生，保持社交距離 。除此之外的任何類型的慶祝活動都有傳播病毒、傷害最愛的人的真正的危害潛力。

他補充道，就像他早前提及的那樣，今年節日不會和以前一樣。貝克說，「我們真的不能讓這些節日成為感恩節帶來的那種後果性事件。」

他指出，12月1日，即感恩節後的四天，麻州平均每天新增約2400個新冠病例；一周後，即感恩節後約10天，日均新增病例數幾乎翻了一番，達到近4800例。

貝克說，在過去三周內，新冠病毒住院人數增加了93%，重癥監護室的患者人數增加了73%。自感恩節以來，麻州有689人死於新冠肺炎。

麻州公衛署建議民眾舉辦線上頌歌，虛擬的或保持社交距離情況下拜訪聖誕老人，為親人送去節日食品；還鼓勵利用網上購物和非接觸式路邊取貨等方式進行假日購物。